Flood Safety Guide: बाढ़ या भारी बारिश में भूल कर भी न करें ये 10 गलतियां, जान बचाने के लिए जरूरी गाइड

भारी बारिश और बाढ़ आने पर क्या करें। ( विजुअल: ANI, डिजाइन: ChatGPT.)
Heavy Rain Fall and Flood Safety Guide: देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का कहर, ऐसे समय में छोटी-सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। क्योंकि देश के कई हिस्सों में मानसून अपने चरम पर है। गुजरात के दक्षिणी जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश, फ्लैश फ्लड और जलभराव का अलर्ट जारी किया है। ऐसे मौसम में सबसे बड़ा खतरा सिर्फ तेज बारिश नहीं, बल्कि लोगों की छोटी-छोटी गलतियां होती हैं। हर साल बड़ी संख्या में मौतें बहते पानी में वाहन उतारने, बिजली के खंभों के पास जाने, सेल्फी लेने या बिना तैयारी के घर छोड़ने जैसी वजहों से होती हैं।
बाढ़ आने या भारी बारिश होने पर ये सावधानियां बरतना चाहिए।( विजुअल: ChatGPT)
आपदा प्रबंधन विभाग ने मूसलाधार बारिश और बाढ़ की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। नागरिक मौसम विभाग के अपडेट्स पर नजर रखें और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। आपात स्थिति के लिए अपने मोबाइल और पावर बैंक चार्ज रखें, जरूरी दवाइयां साथ रखें और पीने के लिए हमेशा उबला या साफ पानी ही इस्तेमाल करें।
भारी बारिश के दौरान बहते पानी या जलभराव वाले रास्तों और पुलों को पार करने की कोशिश न करें। पानी के भीतर सड़क का अंदाजा न होने से बड़ा हादसा हो सकता है। किसी भी जलमग्न इलाके में वाहन न चलाएं। बच्चों को जमा पानी में खेलने से रोकें और डूबने या पानी से फैलने वाली बीमारियों के खतरे से बचाएं।
बाढ़ के पानी में करंट उतरने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है; बिजली के खंभों, तारों और ट्रांसफार्मर से दूरी बनाए रखें। यदि पानी घर में घुसने लगे, तो तुरंत मुख्य स्विच (Main Switch) बंद कर दें और समय रहते सुरक्षित व ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। किसी भी सहायता के लिए स्थानीय प्रशासन और आपदा हेल्पलाइन नंबरों पर तुरंत संपर्क करें।
भारी बारिश के दौरान पानी में डूबी हुई सड़कों, अंडरपास और पुलिया पर जाने की गलती बिल्कुल न करें। बहते पानी का वेग और गहराई अक्सर बाहर से समझ नहीं आती, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। किसी भी सूरत में उफनते रास्तों पर वाहन न उतारें और समय रहते अपने वाहनों को सुरक्षित स्थान पर पार्क करें।
बाढ़ आने या भारी बारिश होने पर ये सावधानियां बरतना चाहिए। ( विजुअल: Google Gemini AI.)
☑ मोबाइल पूरी तरह चार्ज। ☑ पावर बैंक। ☑ टॉर्च।
☑ अतिरिक्त बैटरी। ☑ पीने का पानी। ☑ सूखा राशन।
☑ दवाइयां । ☑ पहचान पत्र। ☑ बैंक दस्तावेज।
☑ नकद पैसे । ☑ कपड़े। ☑ रेनकोट।
☑ बच्चों का सामान। ☑ बुजुर्गों की दवा। ☑ पालतू जानवरों का खाना।
📱 मोबाइल + चार्जर । 🔋 पावर बैंक। 💊 जरूरी दवाइयां।
🩹 फर्स्ट एड बॉक्स। 3–5 लीटर पीने का पानी 🥫 सूखा राशन।
🔦 टॉर्च। 🔋 अतिरिक्त सेल। 📻 बैटरी रेडियो (यदि उपलब्ध हो)।
🪪 आधार/जरूरी दस्तावेज। 👕 अतिरिक्त कपड़े। 🧦 मोजे।
🧥 रेनकोट। 🧤 प्लास्टिक बैग। 👶 बच्चों का सामान।
🐶 पालतू जानवरों के लिए भोजन।
भारत में भारी बारिश से प्रभावित राज्य। ( विजुअल: ChatGPT)
मेन बिजली सप्लाई बंद करें।
गैस सिलेंडर का रेगुलेटर बंद करें।
ऊंची मंजिल या सुरक्षित स्थान पर जाएं।
गीले बिजली उपकरण न छुएं।
बच्चों और बुजुर्गों को पहले सुरक्षित निकालें।
प्रशासन की मदद मिलने तक सुरक्षित स्थान पर रहें।
अगर वाहन में फंस जाएं
इंजन बंद होने लगे तो तुरंत बाहर निकलें।
पानी का स्तर तेजी से बढ़े तो वाहन छोड़ दें।
तेज बहाव में वाहन बचाने की कोशिश न करें।
बाढ़ के बाद भी रहें सतर्क
घर में प्रवेश से पहले बिजली जांच लें।
दूषित भोजन फेंक दें।
हाथ धोकर ही खाना खाएं।
मच्छरों से बचाव करें।
बच्चों को एकत्रित पानी से दूर रखें।
आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों के अनुसार बाढ़ में सबसे सुरक्षित व्यक्ति वही होता है जो पहले से तैयारी करता है। मौसम विभाग की चेतावनी, प्रशासन के निर्देश और परिवार की सुरक्षा योजना मिलकर किसी भी आपदा का जोखिम काफी हद तक कम कर सकती है। IMD ने भी प्रभावित राज्यों में लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, निचले इलाकों से दूर रहने और स्थानीय प्रशासन की सलाह मानने की अपील की है।
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