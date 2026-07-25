Flood Safety Guide: बाढ़ या भारी बारिश में भूल कर भी न करें ये 10 गलतियां, जान बचाने के लिए जरूरी गाइड

Heavy Rain Fall and Flood Safety Guide: देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का कहर, ऐसे समय में छोटी-सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। क्योंकि देश के कई हिस्सों में मानसून अपने चरम पर है। गुजरात के दक्षिणी जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश, फ्लैश फ्लड और जलभराव का अलर्ट जारी किया है। ऐसे मौसम में सबसे बड़ा खतरा सिर्फ तेज बारिश नहीं, बल्कि लोगों की छोटी-छोटी गलतियां होती हैं। हर साल बड़ी संख्या में मौतें बहते पानी में वाहन उतारने, बिजली के खंभों के पास जाने, सेल्फी लेने या बिना तैयारी के घर छोड़ने जैसी वजहों से होती हैं।