Rajasthan Rural Sports : गांव की मिट्टी से निकले सितारे, लखानी गांव की बेटियों ने खेल में बनाई राष्ट्रीय पहचान

गांव की प्रतिभाशाली खिलाड़ी अंजू चौधरी ने भी राष्ट्रीय स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का परिचय दिया। राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अंजू ने अपने प्रदर्शन से न केवल स्वयं को स्थापित किया, बल्कि गांव की अन्य छात्राओं के लिए भी प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया। उनके संघर्ष और सफलता की कहानी आज गांव के बच्चों में नया उत्साह भर रही है। प्रियांशु बाजिया ने हॉकी में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने यह साबित किया कि गांव के युवा भी बड़े खिलाड़ियों से किसी भी तरह कम नहीं हैं। प्रियांशु की उपलब्धियों ने गांव के युवाओं में खेलों के प्रति नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया है।