AI Jobs Future: बच्चों को अभी से AI सीखनी चाहिए या नहीं? सरकार, UNICEF और WEF की रिपोर्ट बताती है वजह

AI Jobs : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब केवल तकनीकी कंपनियों तक सीमित नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, कृषि और विनिर्माण जैसे लगभग हर क्षेत्र में AI का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में केवल AI टूल्स का उपयोग करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें समझना, जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना और उनके साथ काम करने की क्षमता भी जरूरी होगी।