सड़क पर दौड़ती गाड़ियां आपस में करेंगी बात; हादसों पर लगेगी लगाम, क्या है V2X टेक्नोलॉजी?

V2X का पूरा नाम Vehicle-to-Everything है। यह एक उन्नत संचार प्रणाली है जिसमें सेंसर, कैमरे, वायरलेस कनेक्टिविटी, LTE, 5G और शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसी (DSRC) का इस्तेमाल होता है। इस तकनीक के जरिए गाड़ियां आसपास के वातावरण, अन्य वाहनों, ट्रैफिक सिग्नल, पैदल यात्रियों और क्लाउड नेटवर्क के साथ रीयल-टाइम डेटा शेयर कर सकेंगी। मौजूदा समय में कई आधुनिक कारों में ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) उपलब्ध हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से अपने सेंसर तक सीमित रहते हैं। V2X इन सिस्टम्स को अगले स्तर पर ले जाएगा, जहां गाड़ियां देख नहीं पाती, वहां भी स्थिति को भांप सकेंगी।