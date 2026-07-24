लिवर और पित्त के गंभीर मरीजों में एंटीबायोटिक्स बेअसर, 15% रोगियों के इलाज में काम नहीं कर रहीं दवाएं

Antibiotic Drugs: डॉक्टरों ने एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टरों ने का कहना है कि लीवर और पित्त की गंभीर बीमारी वाले मरीजों में आम एंटीबायोटिक दवाएं अब काम नहीं कर रहीं हैं। कल्पना कीजिए कि कोई मरीज पित्त की पथरी या लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसकी हालत बिगड़ रही है। डॉक्टर जल्दी इलाज के लिए शक्तिशाली एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन संक्रमण कम नहीं हो रहा है। विशेषज्ञों ने इस समस्या और इसके पीछे के कारणों की जानकारी दी है।