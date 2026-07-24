India’s Mozzarella: जम्मू का देसी ‘मोज़ेरेला’, जानिए क्यों इतनी खास है उधमपुर की कलाड़ी

बाहर से एकदम क्रिस्पी, सुनहरी और अंदर से बेहद नरम, पिघली हुई और रेशेदार पहली नजर में यह किसी विदेशी मोज़ेरेला या कॉटेज चीज़ जैसी दिखती है, लेकिन इसका स्वाद और बनाने का अंदाज पूरी तरह से हिन्दुस्तानी और पारंपरिक है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करते हुए उधमपुर की इस खास 'कलाड़ी' (Udhampur Kaladi) को भौगोलिक संकेत (GI Tag) भी मिल चुका है। आइए जानते हैं जम्मू के इस 'देसी मोज़ेरेला' की दिलचस्प कहानी, इसके बनने का अनोखा तरीका और क्यों यह हर फ़ूड लवर की पसंदीदा बनती जा रही है।