पिता वाजपेयी सरकार में थे केंद्रीय मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान का चार दशक लंबा सफर, ABVP कार्यकर्ता से शिक्षामंत्री पद से इस्तीफे तक की कहानी

1985: तालचर में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। बाद में छात्र संघ में सचिव पद भी संभाला। यह उनकी पहली बड़ी चुनावी जीत थी, भले ही यह कॉलेज स्तर की राजनीति थी।

1995: वे ABVP के राष्ट्रीय सचिव बने- यानी राज्य स्तर से निकलकर राष्ट्रीय संगठन तक पहुंचे। इसी हैसियत में 1997 में जब ओडिशा में एक राज्य-स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, तब उन्होंने करीब 1,500 छात्रों के साथ भुवनेश्वर में ओडिशा सचिवालय के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन किया था। दिलचस्प यह है कि करीब तीन दशक बाद, 2026 में, वे खुद NEET-UG पेपर लीक विवाद के कारण शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देंगे।

1998: उन्होंने औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, और इसके बाद पार्टी संगठन में सचिव व अखिल भारतीय महासचिव जैसी भूमिकाएं निभाईं।

2004-2006: वे भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। यह उनके करियर का एक अहम राष्ट्रीय पद था।