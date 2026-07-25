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राजस्थानी दाल-बाटी-चूरमा बिना अंगीठी या उपलों के भी बनाएं, जानिए नए आसान तरीके

Dal Bati Churma : राजस्थान की मशहूर दाल-बाटी-चूरमा अब बिना तंदूर या ओवन के भी घर पर बनाई जा सकती है। जानिए कुरकुरी बाटी, पंचमेल दाल और चूरमा बनाने की आसान घरेलू विधि।
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भारत

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Ravi Gupta

Jul 25, 2026

राजस्थान, राजस्थानी रेसिपी, दाल बाटी चूरमा, फूड रेसिपी,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT

Dal Baati Churma : राजस्थान की पहचान सिर्फ उसकी संस्कृति, लोककला और ऐतिहासिक धरोहर तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां का खानपान भी देश-विदेश में अपनी अलग पहचान रखता है। इन्हीं व्यंजनों में सबसे लोकप्रिय नाम है दाल-बाटी-चूरमा

यह ऐसा पारंपरिक भोजन है, जिसमें स्वाद, पौष्टिकता और संतुलित आहार का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। पहले जहां बाटी को तंदूर, अंगीठी या उपलों की धीमी आंच पर पकाया जाता था, वहीं आज बदलती जीवनशैली के साथ इसे घर की रसोई में भी आसानी से तैयार करने के कई तरीके अपनाए जा रहे हैं।

इन वैकल्पिक विधियों की मदद से जिन घरों में तंदूर या ओवन उपलब्ध नहीं है, वहां भी दाल-बाटी-चूरमा बनाना पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया है।

क्यों खास है दाल-बाटी-चूरमा?

दाल-बाटी-चूरमा राजस्थान के पारंपरिक भोजन का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। इस थाली में आमतौर पर तीन प्रमुख व्यंजन शामिल होते हैं - मसालेदार दाल, घी में डूबी कुरकुरी बाटी और मीठा चूरमा। कई परिवारों में इसके साथ लहसुन की चटनी, हरी मिर्च, पापड़ और अचार भी परोसा जाता है। यह भोजन केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में भी पसंद किया जाता है।

पारंपरिक तरीके से कैसे बनती है बाटी?

पारंपरिक रूप से बाटी गेहूं के आटे, घी, नमक और कभी-कभी सूजी मिलाकर तैयार की जाती है। आटे की गोल लोइयों को तंदूर, अंगीठी या उपलों की धीमी आंच पर धीरे-धीरे पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में बाहर की परत कुरकुरी और अंदर का हिस्सा मुलायम रहता है। पकने के बाद बाटी को गर्मागर्म घी में डुबोकर दाल और चूरमा के साथ परोसा जाता है।

हालांकि, आज के शहरी जीवन में हर घर में तंदूर या पारंपरिक चूल्हा उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में घरेलू रसोई के अनुकूल कई वैकल्पिक तरीके लोकप्रिय हो रहे हैं।

बिना तंदूर के भी बन सकती है कुरकुरी बाटी

अब कई घरेलू रेसिपी में बताया जा रहा है कि बिना तंदूर या ओवन के भी स्वादिष्ट बाटी बनाई जा सकती है। इसके लिए गेहूं के आटे में थोड़ा बेकिंग पाउडर, घी और आवश्यक सामग्री मिलाकर आटा तैयार किया जाता है। कुछ रेसिपी में स्वाद के लिए इलायची पाउडर और सूखे मेवों का भी इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि यह पारंपरिक बाटी की बजाय एक विशेष वैरिएशन माना जाता है।

आटा तैयार होने के बाद छोटी-छोटी गोल बाटियां बनाई जाती हैं और उनके ऊपर हल्का क्रॉस कट या चीरा लगाया जाता है। इससे गर्मी अंदर तक आसानी से पहुंचती है और बाटी समान रूप से पकती है। इसके बाद इन्हें मोटे तले वाले भगोने, कढ़ाई या ढके हुए बर्तन में धीमी आंच पर पकाया जाता है। यह तरीका उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जिनके पास तंदूर या ओवन उपलब्ध नहीं है।

कुकर और तवे पर भी तैयार हो सकती है बाटी

घरेलू रसोई में बाटी बनाने का एक और आसान तरीका कुकर या ढके हुए तवे का उपयोग है। इसके लिए गेहूं के आटे में सूजी, घी, नमक और अजवाइन मिलाकर थोड़ा सख्त आटा गूंथा जाता है। इसके बाद बाटियों को कुकर (बिना पानी और बिना सीटी) या मोटे तवे पर धीमी आंच में समय-समय पर पलटते हुए सेंका जाता है।

जब बाटियां चारों ओर से सुनहरी और अच्छी तरह पक जाएं, तब उन्हें गर्म घी में डुबोकर परोसा जाता है। यह तरीका उन लोगों के लिए सुविधाजनक माना जाता है जो सीमित रसोई उपकरणों में पारंपरिक स्वाद के करीब पहुंचना चाहते हैं।

पंचमेल दाल से बढ़ता है स्वाद

दाल-बाटी का स्वाद पंचमेल दाल के बिना अधूरा माना जाता है। इसे आमतौर पर मूंग, चना, उड़द, मसूर और अरहर जैसी पांच दालों के मिश्रण से बनाया जाता है। दालों को पहले भिगोकर कुकर में पकाया जाता है। इसके बाद घी में जीरा, हींग, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर और मसालों का तड़का लगाकर तैयार दाल में मिलाया जाता है। इससे दाल का स्वाद और सुगंध दोनों बढ़ जाते हैं।

चूरमा बनाने का आसान तरीका

चूरमा इस थाली का मीठा हिस्सा है। इसे बनाने के लिए पकी हुई बाटियों को ठंडा करके छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर दरदरा पीसा जाता है। इसके बाद इसमें गुड़ या चीनी, घी, इलायची पाउडर और पसंद के अनुसार सूखे मेवे मिलाए जाते हैं। कुछ घरों में चूरमा को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए बादाम, काजू और किशमिश भी डाली जाती हैं।

नए तरीके क्यों हो रहे हैं लोकप्रिय?

बदलती जीवनशैली के साथ लोगों के पास पारंपरिक तरीके से लंबे समय तक खाना बनाने का समय हमेशा नहीं होता। ऐसे में घरेलू रसोई के अनुकूल वैकल्पिक विधियां लोगों के बीच लोकप्रिय हो रही हैं। कुकर, तवा या मोटे तले वाले बर्तन में बाटी बनाने से तंदूर की आवश्यकता नहीं रहती और सामान्य गैस चूल्हे पर भी यह व्यंजन तैयार किया जा सकता है। इससे छोटे परिवारों और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए दाल-बाटी-चूरमा बनाना अधिक सुविधाजनक हो गया है।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अलग-अलग रेसिपी में सामग्री और बनाने की विधि में कुछ अंतर हो सकता है। यदि आप पारंपरिक स्वाद चाहते हैं तो सामान्य सामग्री का उपयोग करें, जबकि नए स्वाद का अनुभव लेना चाहते हैं तो विशेष वैरिएशन भी आजमा सकते हैं।

घर पर ऐसे परोसें पूरी राजस्थानी थाली

दाल-बाटी-चूरमा का स्वाद तब और बढ़ जाता है जब इसे गर्मागर्म घी के साथ परोसा जाए। इसके साथ लहसुन की चटनी, हरी मिर्च, पापड़, अचार, प्याज और छाछ शामिल करने से भोजन और भी संतुलित एवं स्वादिष्ट बन जाता है। कई स्थानों पर इसे गट्टे की सब्जी या केर-सांगरी के साथ भी परोसा जाता है।

राजस्थान का यह पारंपरिक व्यंजन आज भी अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है। वहीं, घरेलू रसोई के लिए अपनाई जा रही वैकल्पिक विधियों ने इसे उन लोगों तक भी पहुंचा दिया है, जो बिना तंदूर या ओवन के घर पर इसका स्वाद लेना चाहते हैं। यदि आप भी लंबे समय से दाल-बाटी-चूरमा बनाने की सोच रहे हैं, तो इन आसान घरेलू तरीकों की मदद से इसे अपनी रसोई में तैयार कर सकते हैं।

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Updated on:

25 Jul 2026 02:05 pm

Published on:

25 Jul 2026 02:05 pm

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