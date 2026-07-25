राजस्थानी दाल-बाटी-चूरमा बिना अंगीठी या उपलों के भी बनाएं, जानिए नए आसान तरीके

बदलती जीवनशैली के साथ लोगों के पास पारंपरिक तरीके से लंबे समय तक खाना बनाने का समय हमेशा नहीं होता। ऐसे में घरेलू रसोई के अनुकूल वैकल्पिक विधियां लोगों के बीच लोकप्रिय हो रही हैं। कुकर, तवा या मोटे तले वाले बर्तन में बाटी बनाने से तंदूर की आवश्यकता नहीं रहती और सामान्य गैस चूल्हे पर भी यह व्यंजन तैयार किया जा सकता है। इससे छोटे परिवारों और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए दाल-बाटी-चूरमा बनाना अधिक सुविधाजनक हो गया है।