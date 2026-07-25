एक देश, एक चुनाव! क्या बदलेगा भारत का चुनावी सिस्टम और क्यों हो रही है इतनी बहस?

1983 चुनाव आयोग की रिपोर्ट में चुनावी खर्च और प्रशासनिक बोझ कम करने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई।

1999 विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (जस्टिस बी.पी. जीवन रेड्डी) ने समकालिक चुनावों के पक्ष में सुझाव दिए।

2015 संसदीय स्थायी समिति ने बार-बार लगने वाली आचार संहिता और चुनावी खर्च को बड़ी चुनौती बताते हुए एक साथ चुनाव पर विचार करने की सिफारिश की।

2017 नीति आयोग के डिस्कशन पेपर में चरणबद्ध तरीके से लोकसभा और विधानसभा चुनावों के समकालिकरण का प्रस्ताव रखा गया।

2018 विधि आयोग के मसौदा पत्र में "रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव" (Constructive Vote of No Confidence) जैसे उपाय सुझाए गए, ताकि सरकार गिरने पर भी चुनावी चक्र न टूटे।

2023–24 पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति (HLC) गठित की गई, जिसने चरणबद्ध तरीके से "वन नेशन, वन इलेक्शन" लागू करने की सिफारिश की।

18 सितंबर 2024 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविंद समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी।

दिसंबर 2024 संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश किए गए। विपक्ष के विरोध के बाद इन्हें संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया गया।

मार्च 2025 – मार्च 2026 संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया और मामले की विस्तृत समीक्षा जारी रही।