पर्सनल लोन के छिपे हुए शुल्कों से लेकर छोटी EMI तक, इन 10 बातों को लोन लेने से पहले ध्यान रखें

ध्यान रखें कि लोन की अवधि बढ़ने पर ब्याज दर नहीं बढ़ती, लेकिन कुल चुकाया जाने वाला ब्याज बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि ब्याज दर 10% सालाना है, तो दो या तीन साल के लोन पर भी दर 10% सालाना ही रहेगी। हालांकि, लंबी अवधि के कारण कुल ब्याज भुगतान अधिक हो सकता है। इसलिए लोन की अवधि चुनते समय केवल EMI ही नहीं, बल्कि कुल पुनर्भुगतान (Total Repayment) और कुल ब्याज पर भी ध्यान दें।