NPS में नया स्मार्ट टूल: अब मिनटों में करें पेंशन फंड की तुलना, जानें कितना बन सकता है रिटायरमेंट कॉर्पस

NPS Pride Disha: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर कौन-सा पेंशन फंड चुना जाए। अब तक ज्यादातर निवेशक अलग-अलग पेंशन फंड के रिटर्न देखकर ही फैसला लेते थे, लेकिन केवल रिटर्न का प्रतिशत देखकर सही तुलना करना आसान नहीं होता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 'NPS PRIDE DISHA' नाम का नया डिजिटल टूल लॉन्च किया है। यह एक ऑनलाइन कैलकुलेटर टूल (Pension Fund Online Comparision Tool) है। यह टूल प्रोटियन (Protean eGov Technologies) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह लोगों को नेशनल पेंशन सिस्टम में सही पेंशन फंड चुनने में मदद करना है।