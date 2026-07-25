कैंसर के खिलाफ AI की ‘सुपर-मिसाइल’: अब सालों का इंतजार खत्म, महज कुछ हफ्तों में तैयार होंगी ट्यूमर-किलर सेल्स!

कैंसर के इलाज में सबसे बड़ी चुनौती होती है- हेल्दी सेल्स को नुकसान से बचाना। कई बार इम्यूनोथेरेपी बॉडी के हेल्दी पाटर्स पर हमला कर देती है, जिससे गंभीर दुष्प्रभाव (Side Effects) हो सकते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने 'आभासी सुरक्षा जांच' (Virtual Safety Check) की व्यवस्था की है। एआई प्रयोगशाला में वास्तविक प्रयोग शुरू होने से पहले ही बनाए गए प्रोटीन की जांच करता है। एआई यह अनुमान लगा लेता है कि कौन सा डिजाइन शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं के साथ गलत तरीके से प्रतिक्रिया (Cross-reaction) कर सकता है। खतरनाक या नुकसानदेह लगने वाले प्रोटीन डिजाइन को शुरू में ही खारिज कर दिया जाता है। इससे मरीज के लिए केवल सबसे सुरक्षित और असरदार दवा या प्रोटीन ही चुनी जाती है।