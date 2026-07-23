Cancer अब नहीं बना पाएगा दवा से बचने की ढाल: वैज्ञानिकों ने खोजा कैंसर के इलाज का नया और सटीक तरीका

रिसर्च वैज्ञानिकों ने जिस नई रणनीति का सुझाव दिया है, उसे "किक इट वाइल इट्स डाउन" (Kick it while it's down) रणनीति कहा जा रहा है। इसका सरल शब्दों में अर्थ है- 'दुश्मन को तब और मजबूती से मारो जब वह गिर रहा हो। "पारंपरिक तरीके में डॉक्टर तब तक एक दवा देते रहते हैं जब तक कि वह काम करना बंद न कर दे या ट्यूमर दोबारा न बढ़ने लगे। लेकिन नई रणनीति के अनुसार, जब पहली दवा से ट्यूमर सिकुड़ रहा हो और कमजोर पड़ रहा हो, उसी समय (बिना ट्यूमर के फिर से बढ़ने का इंतजार किए) इलाज बदलकर दूसरी या तीसरी दवा शुरू कर देनी चाहिए। इससे कैंसर कोशिकाओं को खुद को किसी भी एक दवा के अनुकूल ढालने या म्यूटेशन करने का अवसर ही नहीं मिलता।