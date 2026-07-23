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Cancer अब नहीं बना पाएगा दवा से बचने की ढाल: वैज्ञानिकों ने खोजा कैंसर के इलाज का नया और सटीक तरीका

AI In Oncology : लंदन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इवोल्युशनरी मैथेमेटिक्स और AI मॉडल से कैंसर दुबारा लौटने के खतरे रोकने का नया तरीका खोजा है। इस तकनीक की मदद से बिना नई दवाइयों के भी ट्यूमर के म्यूटेशन की रियल-टाइम ट्रैकिंग कर सटीक समय पर इलाज बदला जा सकेगा।
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भारत

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MI Zahir

Jul 23, 2026

Cancer Research New Formula News.

ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने कैंसर पर रिसर्च कर इलाज का नया फॉर्मूला पेश किया है। ( विजुअल: ChtatGPT)

Cancer Research Breakthrough AI. : चिकित्सा जगत में कैंसर के इलाज को लेकर एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली सफलता मिली है। वैज्ञानिकों ने इवोल्युशनरी थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए कैंसर से लड़ने की एक नई रणनीति तैयार की है, जो ट्यूमर के शरीर में फिर से पनपने की क्षमता समय रहते पूरी तरह नष्ट कर सकती है। वर्तमान चिकित्सा पद्धति में अक्सर देखा जाता है कि शुरुआत में दवा काम करती है और ट्यूमर सिकुड़ जाता है, लेकिन कुछ समय बाद कैंसर की कोशिकाएं उस दवा के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता विकसित कर लेती हैं और ट्यूमर फिर से बढ़ने लगता है।

कैंसर के पूरी तरह ठीक होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है

लंदन विश्वविद्यालय के सिटी, सेंट जॉर्ज के गणित विभाग के रिसर्चर्स ने यह खोज की है कि यदि ट्यूमर के पूरी तरह से लौटने या दवा का असर खत्म होने का इंतजार करने के बजाय, ट्यूमर के सिकुड़ने के दौरान ही इलाज (थेरेपी) बदल दी जाए, तो कैंसर के पूरी तरह ठीक होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। गणितीय मॉडलों पर आधारित यह अध्ययन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका 'जेनेटिक्स' (Genetics) में प्रकाशित हुआ है।

कैंसर न्यू रिसर्च के बाद मालूम हुआ कि इसके इलाज का नया तरीका पुराने तरीके से अलग है। ( विजुअल: Google Gemini AI.)

दवा प्रतिरोध: कैंसर उपचार की सबसे बड़ी चुनौती

कैंसर के इलाज में डॉक्टरों और मरीजों के सामने सबसे बड़ी बाधा यह आती है कि कैंसर कोशिकाएं समय के साथ बहुत तेजी से बदलती हैं। जब किसी मरीज को कोई एंटी-कैंसर दवा दी जाती है, तो शुरुआत में ट्यूमर का अधिकांश हिस्सा खत्म हो जाता है। मरीज और डॉक्टर दोनों को लगता है कि इलाज सफल हो रहा है। लेकिन ट्यूमर के भीतर कुछ सूक्ष्म कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो उस दवा से बच निकलती हैं।समय बीतने के साथ ये बची हुई प्रतिरोधी कोशिकाएं अपनी संख्या बढ़ाने लगती हैं। जब तक डॉक्टर को मेडिकल स्कैन या टेस्ट में कैंसर के दोबारा लौटने का पता चलता है, तब तक प्रतिरोधी कोशिकाओं का एक नया और अधिक खतरनाक ट्यूमर बन चुका होता है।

आखिर कैंसर क्यों लौट आता है ?

म्यूटेशन का खेल: कैंसर कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं, जिससे उनके जीन में अचानक बदलाव (म्यूटेशन) होता है।

बची हुई कोशिकाएं: पहली दवा से जो कोशिकाएं बच जाती हैं, वे दवा के प्रति प्रतिरोधी (Resistant) बन जाती हैं।

पुनर्जन्म: प्रतिरोधी कोशिकाएं अपनी संख्या बढ़ाती हैं और ट्यूमर का पुनर्जन्म होता है, जिस पर पुरानी दवा काम नहीं करती।

क्या है 'किक इट वाइल इट्स डाउन' रणनीति ?

रिसर्च वैज्ञानिकों ने जिस नई रणनीति का सुझाव दिया है, उसे "किक इट वाइल इट्स डाउन" (Kick it while it's down) रणनीति कहा जा रहा है। इसका सरल शब्दों में अर्थ है- 'दुश्मन को तब और मजबूती से मारो जब वह गिर रहा हो। "पारंपरिक तरीके में डॉक्टर तब तक एक दवा देते रहते हैं जब तक कि वह काम करना बंद न कर दे या ट्यूमर दोबारा न बढ़ने लगे। लेकिन नई रणनीति के अनुसार, जब पहली दवा से ट्यूमर सिकुड़ रहा हो और कमजोर पड़ रहा हो, उसी समय (बिना ट्यूमर के फिर से बढ़ने का इंतजार किए) इलाज बदलकर दूसरी या तीसरी दवा शुरू कर देनी चाहिए। इससे कैंसर कोशिकाओं को खुद को किसी भी एक दवा के अनुकूल ढालने या म्यूटेशन करने का अवसर ही नहीं मिलता।

रिसर्च का पहलू: गणितीय मॉडल और इवोल्युशनरी थ्योरी का मिलाजुला प्रयोग

इस रिसर्च का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें चिकित्सा विज्ञान और गणितीय मॉडलिंग (Mathematical Modeling) को इवोल्युशनरी थ्योरी से जोड़ा गया है। इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाले डॉ. रॉबर्ट नोबल (Dr. Robert Noble) (सीनियर लेक्चरर, सिटी, सेंट जॉर्ज, लंदन विश्वविद्यालय) ने बताया कि उन्होंने प्राकृतिक पर्यावरण में पौधों और जानवरों पर दबाव का अध्ययन करने वाले गणितीय उपकरणों को कैंसर उपचार पर लागू किया है। जब कैंसर के मरीज को कोई दवा दी जाती है, तो वह दवा ट्यूमर सेल्स के लिए एक कठोर "पर्यावरणीय दबाव" (Environmental Pressure) की तरह काम करती है। गणितीय मॉडल यह सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कई दवा चक्रों (Treatment Schedules) के तहत कैंसर कोशिकाओं का कौन सा समूह बचेगा और वह कितनी तेजी से विकसित होगा।

कैंसर के रिसर्च के आधार पर इसके इलाज की नई मैथेमेटिकल थ्योरी।( विजुअल डिजाइन: Google Gemini AI + ChatGPT.)

दो से अधिक थेरेपी का इस्तेमाल: बड़े ट्यूमर पर हमला

रिसर्च के गणितीय मॉडल यह यह साफ तौर पर दर्शाते हैं कि बड़े ट्यूमर को पूरी तरह खत्म करने के लिए केवल दो दवाओं का क्रम (Sequence) काफी नहीं हो सकता। यदि ट्यूमर का आकार बड़ा है, तो कोशिकाओं में विविधता अधिक होती है। ऐसे में यदि दो दवाओं का सही समय पर अदल-बदल कर प्रयोग किया जाए, तब भी कुछ कोशिकाएं बच सकती हैं। लेकिन अगर तीन या उससे अधिक दवाओं/थेरेपी का एक सुनियोजित क्रम में प्रयोग किया जाए, तो कैंसर कोशिकाओं पर लगातार बदलता हुआ दबाव बनता है। कोशिकाएं समझ ही नहीं पातीं कि उन्हें किस दवा से बचना है, और अंततः पूरा ट्यूमर समाप्त हो जाता है।

कैंसर की मल्टीपल थेरेपी का गणित

छोटा ट्यूमर: 2 दवाओं का सही समय पर बदलाव सफल हो सकता है।

बड़ा ट्यूमर: 3 या उससे अधिक थेरेपी के तेजी से बदलाव की आवश्यकता होती है।

दिशाहीन कैंसर: लगातार बदलती दवाओं से कैंसर कोशिकाएं किसी भी एक दवा के प्रति ढल नहीं पातीं।

कैंसर के वर्तमान में जारी क्लिनिकल ट्रायल्स

हालांकि यह शोध अभी गणितीय मॉडल्स और सिमुलेशन पर आधारित है, लेकिन इसके आशाजनक परिणामों को देखते हुए इसे वास्तविक मरीजों पर परखने का काम शुरू हो चुका है। वर्तमान में तीन अलग-अलग प्रकार के कैंसरों पर इसके छोटे स्तर के क्लिनिकल ट्रायल्स (Clinical Trials) चल रहे हैं:

सॉफ्ट-टिश्यू कैंसर (Soft-tissue Cancer)

प्रोस्टेट कैंसर (Prostate Cancer)

ब्रेस्ट कैंसर (Breast Cancer)

वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन ट्रायल्स से प्राप्त आंकड़े इस बात की पुष्टि करेंगे कि इंसानी शरीर में भी गणितीय मॉडल जितने ही सटीक परिणाम मिलते हैं।

कैंसर की क्लिनिकल ट्रायल की स्थिति

वर्तमान में चल रहे ट्रायल: ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और सॉफ्ट-टिश्यू कैंसर।

भविष्य की योजनाएं: अन्य दुर्लभ और जटिल कैंसर प्रकारों पर नए ट्रायल्स की तैयारी।

Cancer Prevention: क्या कैंसर से बचा जा सकता है? Mayo Clinic ने बताए जोखिम घटाने के 7 आसान तरीके

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टारगेट: यह साबित करना कि समय रहते दवा बदलना मरीजों की जान बचा सकता है।

कैंसर में व्यक्तिगत चिकित्सा की आवश्यकता

रिसर्चर्स ने स्पष्ट किया है कि यह रणनीति हर मरीज या हर कैंसर के लिए एक समान (One-size-fits-all) लागू नहीं होगी। दवाइयों के बदलाव का समय इस बात पर निर्भर करेगा कि:ट्यूमर का प्रकार और उसकी जेनेटिक संरचना कैसी है।ट्यूमर का आकार कितना बड़ा है। मरीज के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है और वह दवाओं के साइड इफेक्ट्स को कितना सहन कर सकता है। इसलिए, हर मरीज के ट्यूमर का जेनेटिक एनालिसिस करके गणितीय मॉडल्स की मदद से एक 'पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान' बनाया जाएगा।

कैंसर के बारे में मरीज-केंद्रित दृष्टिकोण

व्यक्तिगत योजना: हर मरीज का ट्यूमर अलग होता है, इसलिए इलाज का समय भी अलग होगा।

सुरक्षा की निगरानी: दवाइयों को तेजी से बदलने के दौरान साइड इफेक्ट्स को नियंत्रित करना जरूरी है।

सटीक टाइमिंग: सही दिन और सही हफ्ते पर दवा बदलना सफलता की कुंजी होगी।

कैंसर रिसर्च की दिशा में यह नया युग

यह रिसर्च कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक वैचारिक बदलाव (Paradigm Shift) का प्रतीक है। दशकों से मेडिकल साइंस इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रही थी कि अधिक शक्तिशाली और अधिक लक्षित (Targeted) दवाएं कैसे बनाई जाएं। लेकिन इस शोध ने साबित किया है कि मौजूदा दवाओं के उपयोग के तरीके और समय (Timing) में बदलाव करके भी कैंसर को मात दी जा सकती है।

कैंसर रोग के बारे में वैचारिक बदलाव

पुरानी सोच: केवल नई और अधिक शक्तिशाली दवाएं बनाना।

नई सोच: उपलब्ध दवाओं का स्मार्ट, समयबद्ध और इवोल्युशनरी इस्तेमाल करना।

सफलता की कुंजी: 'दवा क्या है' से ज्यादा महत्वपूर्ण 'दवा कब दी जा रही है' बन गया है।

जेनेटिक्स पत्रिका में प्रकाशन का महत्व

इस अध्ययन का प्रतिष्ठित 'जेनेटिक्स' (Genetics) जर्नल में प्रकाशित होना इसकी वैज्ञानिक प्रमाणिकता दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस शोध की सराहना करते हुए इसे कैंसर बायोलॉजी और गणित का एक बेहतरीन संगम बताया है। इस शोध पत्र में उपलब्ध कराए गए गणितीय सूत्र भविष्य में ऑन्कोलॉजिस्ट्स (कैंसर विशेषज्ञों) के लिए गाइड का काम करेंगे।

प्रकाशन और मान्यता

पत्रिका: 'जेनेटिक्स' (Genetics Journal)अध्ययन

संस्थान: सिटी, सेंट जॉर्ज, लंदन विश्वविद्यालय।विशेषज्ञों की राय: कैंसर उपचार के भविष्य के लिए एक रणनीतिक रोडमैप।

क्या मरीजों के लिए कैंसर का इलाज आसान होगा?

अक्सर कैंसर के इलाज में जब पहली थेरेपी विफल होती है और ट्यूमर दोबारा लौटता है, तो मरीज का शरीर कमजोर हो चुका होता है और दूसरा इलाज झेलना मुश्किल हो जाता है। नई रणनीति के तहत, जब मरीज का शरीर पहली थेरेपी के दौरान मजबूत स्थिति में होता है, तभी दूसरी और तीसरी थेरेपी दे दी जाएगी। इससे मरीज की रिकवरी बेहतर हो सकती है और अस्पताल में रहने का समय घट सकता है।

कैंसर के प्रतिरोध के प्रकार

प्राथमिक (Primary Resistance): जहां कैंसर कोशिकाएं शुरुआत से ही दवा का असर नहीं होने देतीं।

माध्यमिक (Secondary/Acquired Resistance): जहां शुरुआत में दवा असर करती है, लेकिन कोशिकाएं धीरे-धीरे म्यूटेशन करके दवा को बेअसर कर देती हैं। यह नई इवोल्युशनरी रणनीति मुख्य रूप से माध्यमिक प्रतिरोध (Acquired Resistance) को रोकने के लिए बनाई गई है।

प्रारंभिक प्रतिरोध: जब दवा पहले दिन से काम न करे।

अधिग्रहीत (Acquired) प्रतिरोध: जब इलाज के दौरान कोशिकाएं दवा से बचना सीख जाएं (नई रणनीति इसी को रोकती है)।

ऑन्कोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का योगदान

भविष्य में यह गणितीय रणनीति लागू करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गणितीय मॉडलों को AI एल्गोरिदम से जोड़कर, डॉक्टर मरीज के ब्लड टेस्ट (Liquid Biopsy) के आधार पर वास्तविक समय में यह जान सकेंगे कि ट्यूमर कब म्यूटेट होने वाला है और किस सटीक दिन दवा बदलनी चाहिए।

वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली पर प्रभाव

कैंसर का बार-बार लौटना स्वास्थ्य प्रणालियों और मरीजों दोनों के लिए अत्यधिक खर्चीला होता है। नई रणनीति से न केवल जानें बचाई जा सकेंगी, बल्कि बार-बार ट्यूमर लौटने पर होने वाले भारी-भरकम इलाज के खर्च को भी कम किया जा सकेगा, क्योंकि शुरुआती चरण में ही कैंसर को स्थायी रूप से खत्म किया जा सकेगा।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

इलाज के खर्च में कमी: बार-बार ट्यूमर लौटने पर होने वाले महंगे इलाज से राहत।

स्वास्थ्य संसाधनों की बचत: अस्पतालों पर से लंबे इलाज का बोझ कम होगा।

भारत और विकासशील देशों के लिए इसका अर्थ

भारत जैसे देश में जहाँ कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, दवा प्रतिरोध एक गंभीर समस्या है। कई बार मरीज महंगे लक्षित इलाज (Targeted Therapy) का खर्च उठाते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद प्रतिरोध के कारण ट्यूमर लौट आता है। यदि यह इवोल्यूशनरी रणनीति मानकीकृत (Standardized) हो जाती है, तो सस्ती और मौजूदा दवाओं का ही सही समय चक्र में उपयोग कर के बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकेंगे।

कैंसर के बारे में किए गए नये शोध के बाद मरीजों के लिए फायदे और नई अपडेट। ( विजुअल: Google Gemini Al)

कंक्लूजन: कैंसर के इलाज के लिए उम्मीद की एक नई किरण

बहरहाल लंदन विश्वविद्यालय का यह शोध कैंसर के खिलाफ मानव जाति की जंग में एक नया मोड़ है। कैंसर कोशिकाओं की चालाकी और म्यूटेशन की क्षमता को उन्हीं के विकासवादी नियमों से मात देने की यह कोशिश बेहद व्यावहारिक और वैज्ञानिक रूप से ठोस है। हालांकि क्लिनिकल ट्रायल्स के पूरे परिणाम आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस रणनीति ने दुनिया भर के लाखों कैंसर मरीजों के मन में एक नई आशा जगा दी है।

एक्सपर्ट कमेंट: बैक्टीरिया और फ्लू से मिली प्रेरणा

विकासवादी सिद्धांतों (Evolutionary Approaches) का इस्तेमाल अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रों में पहले से ही बहुत सफल रहा है। मिसाल के लिए, एंटीबायोटिक प्रतिरोध (Antibiotic Resistance) से लड़ने में या यह तय करने में कि हर साल फ्लू (Flu) के सीजन के लिए कौन सी वैक्सीन बनाई जाए, वैज्ञानिक इसी इवोल्युशनरी थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। फ्लू वायरस हर साल अपना रूप बदलता है, इसलिए वैज्ञानिक पहले से अनुमान लगाकर नई वैक्सीन लाते हैं। ठीक इसी तरह, कैंसर ट्यूमर के खिलाफ भी डॉक्टरों को प्रतिक्रियात्मक (Reactive) होने के बजाय पूर्व-सक्रिय (Proactive) होना पड़ेगा।
-डॉ. रॉबर्ट नोबल, सीनियर लेक्चरर गणित, सिटी, सेंट जॉर्ज लंदन विश्वविद्यालय।

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Updated on:

23 Jul 2026 04:04 pm

Published on:

23 Jul 2026 04:04 pm

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