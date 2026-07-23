Protest: क्यों देश में हो रहे हैं सबसे ज्यादा धरना और प्रदर्शन? किन मुद्दों पर सड़कों पर उतरे लोग?

आज भारत में आंदोलित छात्र परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता चाहते हैं। किसान बेहतर कृषि नीति की मांग कर रहे हैं। श्रमिक रोजगार सुरक्षा चाहते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता विकास और संरक्षण के बीच संतुलन की बात कर रहे हैं, जबकि आम नागरिक महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत पर सवाल उठा रहे हैं। यानी भारत में विरोध प्रदर्शन केवल सत्ता परिवर्तन की राजनीति नहीं, बल्कि नीतियों, अधिकारों और जवाबदेही की मांग का माध्यम भी हैं। यही कारण है कि दक्षिण एशिया में सबसे अधिक प्रदर्शन भारत में दर्ज होते हैं और संभवतः दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी विशेषता भी है कि असहमति अब भी सार्वजनिक रूप से व्यक्त की जाती है, भले ही उसके स्वर और स्वरूप पर लगातार बहस जारी रहे।