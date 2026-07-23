काम 1 साल से भी कम, फिर भी कमाई ₹1.82 करोड़! सांसद महोदय की 5 साल की सैलरी का पूरा हिसाब

आंकड़े बता रहे हैं कि सिर्फ एक सांसद अपने 5 साल के कार्यकाल में एक साल से भी कम समय (274 दिन) संसद में काम करता है। ये सब सदन में आने पर दिखता है लेकिन, सदन के बाहर ये पांच में अपने क्षेत्र में कब और कितनी देर के लिए गए। इसके बारे में ना कोई ठोस सिस्टम बना है जिससे ये ट्रैक किया जा सके।