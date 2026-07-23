सरकारी जमीन पर बने घरों का क्या होगा? यूपी में बुलडोजर कार्रवाई, कानून और लोगों के अधिकार

13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने Directions in the Matter of Demolition of Structures मामले में पैन-इंडिया दिशा-निर्देश जारी किए। यह फैसला मूल रूप से उन मामलों को रोकने के लिए आया था जहां किसी व्यक्ति का घर सिर्फ इसलिए गिरा दिया जाता था क्योंकि वह किसी अपराध में आरोपी या दोषी था। इसे 'बुलडोजर जस्टिस' या दंडात्मक तोड़फोड़ कहा गया। कोर्ट ने कहा कि यह तरीका कानून के शासन और सत्ता के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि किसी के दोषी होने का फैसला सिर्फ अदालत कर सकती है, प्रशासन नहीं।