AI यूजर्स को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान
Gemini : क्या कोई एआई चैटबोट किसी व्यक्ति को हत्या (Is AI planning muder) की योजना बनाने में मदद कर सकता है? बेंगलूरु ट्रिपल मर्डर केस के सामने आने के बाद यह सवाल चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस का दावा है कि मुख्य आरोपी ने कई महीनों तक Google Gemini से हत्या, सबूत मिटाने और शवों को ठिकाने लगाने जैसे विषयों पर सवाल पूछे। इसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई कि क्या एआई अब अपराधियों का नया हथियार बन सकता है?
बेंगलूरु के के आर पुरम इलाके में जून 2026 में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी गई। जांच में पुलिस ने दावा किया कि मुख्य आरोपी ने लगभग छह महीने तक एआई चैटबोट से अलग-अलग तरह के सवाल पूछकर अपनी योजना तैयार की। पुलिस के अनुसार आरोपी ने हत्या के तरीके, खून के निशान साफ करने, शवों को पैक करने और उन्हें ठिकाने लगाने जैसे विषयों पर एआई से जानकारी मांगी थी। पुलिस ने इस मामले में संबंधित एआई कंपनी से चैट हिस्ट्री भी मांगी है, ताकि डिजिटल सबूत जुटाए जा सकें।
इस सवाल का सीधा जवाब है नहीं। एआई अपने आप कोई योजना नहीं बनाता, न किसी को अपराध करने के लिए मजबूर करता है। वह केवल यूजर के सवालों के आधार पर जवाब तैयार करता है। उसके पास न अपनी इच्छा होती है और न ही कोई नैतिक फैसला लेने की क्षमता।
तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार,
OpenAI, Google, Anthropic, Microsoft जैसी लगभग सभी प्रमुख एआई कंपनियां अपने मॉडल में सुरक्षा फिल्टर लगाती हैं।
इनका उद्देश्य है कि एआई...
कई बार ऐसे सवाल पूछने पर एआई सीधे जवाब देने के बजाय सुरक्षा, कानून और वैकल्पिक मदद की जानकारी देता है।
यही सबसे अहम सवाल है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि कुछ लोग एआई को सीधे सवाल पूछने के बजाय काल्पनिक कहानी, रिसर्च, फिल्म की स्क्रिप्ट या रोल प्ले के बहाने संवेदनशील जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। इसे आम भाषा में जेलब्रेकिंग या प्रॉम्पट इंजेक्शन जैसी तकनीकों से जोड़ा जाता है।
हालांकि एआई कंपनियां लगातार अपने सुरक्षा फिल्टर अपडेट करती रहती हैं, फिर भी कोई भी सिस्टम 100 प्रतिशत सुरक्षित नहीं माना जाता। यही कारण है कि सुरक्षा विशेषज्ञ लगातार बेहतर गार्डरेल विकसित करने पर काम कर रहे हैं। बेंगलूरु मामले ने भी यह सवाल खड़ा किया है कि यदि कोई व्यक्ति महीनों तक अलग-अलग तरीके से सवाल पूछे, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत है।
इसका उत्तर भी नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि…
भारत में अभी एआई के लिए अलग से कोई व्यापक कानून लागू नहीं है, लेकिन सरकार तेजी से एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क तैयार कर रही है।
सरकार ने India AI Governance Guidelines जारी की हैं, जिनमें सुरक्षित, भरोसेमंद और जिम्मेदार एआई के लिए सिद्धांत तय किए गए हैं। साथ ही 2026 में एआई गवर्नेंस एंड इकोनोमिक ग्रुप का गठन भी किया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर एआई नीति और समन्वय का काम करेगा।
फिलहाल एआई से जुड़े कई मामलों में,
जैसे मौजूदा कानूनों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
बेंगलूरु ट्रिपल मर्डर केस ने यह सोचने पर मजबूर जरूर किया है कि नई तकनीक का दुरुपयोग संभव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एआई अपने आप अपराधी बन गया है या हर एआई चैटबोट खतरनाक है।
जैसे इंटरनेट, मोबाइल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों में हो सकता है, वैसे ही एआई भी एक तकनीक है। असली चुनौती एआई का उपयोग करने वाले व्यक्ति की नीयत, कंपनियों की सुरक्षा व्यवस्था और सरकार की नियामक प्रणाली है।
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