Gemini पर हत्या की प्लानिंग का आरोप! क्या AI पर भरोसा करना अब जोखिम भरा है? यूजर्स इन बातों का रखें ध्यान

बेंगलूरु के के आर पुरम इलाके में जून 2026 में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी गई। जांच में पुलिस ने दावा किया कि मुख्य आरोपी ने लगभग छह महीने तक एआई चैटबोट से अलग-अलग तरह के सवाल पूछकर अपनी योजना तैयार की। पुलिस के अनुसार आरोपी ने हत्या के तरीके, खून के निशान साफ करने, शवों को पैक करने और उन्हें ठिकाने लगाने जैसे विषयों पर एआई से जानकारी मांगी थी। पुलिस ने इस मामले में संबंधित एआई कंपनी से चैट हिस्ट्री भी मांगी है, ताकि डिजिटल सबूत जुटाए जा सकें।