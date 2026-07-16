Cancer Prevention: क्या कैंसर से बचा जा सकता है? Mayo Clinic ने बताए जोखिम घटाने के 7 आसान तरीके

Cancer Prevention: कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि कैंसर पूरी तरह किस्मत का खेल है और इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के हेल्थ एक्सपर्ट्स ऐसा नहीं मानते। उनकी एक रिपोर्ट के अनुसार, हमारी रोजमर्रा की आदतें और लाइफस्टाइल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकती हैं। थोड़ी सी सावधानी रखकर आप इस जानलेवा बीमारी के जोखिम से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। आइए जानते हैं मेयो क्लिनिक के बताए वे 7 आसान तरीके, जो कैंसर को आपसे कोसों दूर रख सकते हैं।