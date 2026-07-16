Diabetes and TB Risk: डायबिटीज मरीजों में 3 गुना ज्यादा हो सकता है टीबी का खतरा; स्वास्थ्य मंत्रालय! सीडीसी से जानें बचने के उपाय

सीडीसी के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज होती है, तो उसके शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत (इम्यूनिटी) कमजोर हो जाती है। कमजोर इम्यूनिटी के कारण टीबी फैलाने वाले बैक्टीरिया शरीर पर बहुत आसानी से हमला कर देते हैं। यही वजह है कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों को टीबी होने का खतरा आम लोगों के मुकाबले 3 गुना अधिक हो जाता है। इसलिए इसे सेहत की दोहरी मार कहा जाता है, जिससे बचने के लिए दोगुनी सावधानी की जरूरत होती है।