Stomach Flu: पेट में मरोड़, उल्टी और पानी जैसे दस्त? मेयो क्लिनिक से जानें वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के शुरुआती लक्षण

उल्टी के साथ पेट में तेज मरोड़, उल्टी और पानी जैसे दस्त स्टमक फ्लू के कारण हो सकते हैं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Stomach Flu: कई बार अचानक से पेट में तेज मरोड़ उठती है, उल्टी होने लगती है और साथ में पानी जैसे दस्त शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर लोग इसे फूड पॉइजनिंग समझ लेते हैं, लेकिन इसे वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस (Viral Gastroenteritis) या स्टमक फ्लू (Stomach Flu) कहा जाता है।
यह पेट का एक ऐसा इन्फेक्शन है जो दूषित खाना खाने, गंदा पानी पीने या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बहुत तेजी से फैलता है। आइए मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के डॉक्टरों के अनुसार समझते हैं कि इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और इससे कैसे निपटा जाए।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, अक्सर लोग फ्लू शब्द सुनकर भ्रमित हो जाते हैं। मेयो क्लिनिक स्पष्ट करता है कि यह सांस से जुड़ा सामान्य इन्फ्लूएंजा (सर्दी-खांसी वाला फ्लू) बिल्कुल नहीं है। सामान्य फ्लू हमारे फेफड़ों और नाक को प्रभावित करता है, जबकि वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस सीधे हमारे पेट और आंतों पर हमला करता है।
स्टमक फ्लू में सबसे बड़ी चिंता उल्टी और दस्त के कारण शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स का बाहर निकल जाना है। अगर शरीर में पानी की गंभीर कमी हो जाए, तो स्थिति नाजुक हो सकती है। डिहाइड्रेशन के मुख्य संकेत ये हैं;
मेयो क्लिनिक के अनुसार, अगर आप 24 घंटे से शरीर में कोई भी लिक्विड (पानी या ओआरएस) नहीं रोक पा रहे हैं और तुरंत उल्टी हो जा रही है।अगर लगातार दो दिनों से दस्त ठीक नहीं हो रहे हैं। अगर आपको 104°F या उससे तेज बुखार है।अगर उल्टी या दस्त में खून दिखाई दे। अगर आपको नीचे दिए गए लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल