Stomach Flu: पेट में मरोड़, उल्टी और पानी जैसे दस्त? मेयो क्लिनिक से जानें वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के शुरुआती लक्षण

मेयो क्लिनिक के अनुसार, अगर आप 24 घंटे से शरीर में कोई भी लिक्विड (पानी या ओआरएस) नहीं रोक पा रहे हैं और तुरंत उल्टी हो जा रही है।अगर लगातार दो दिनों से दस्त ठीक नहीं हो रहे हैं। अगर आपको 104°F या उससे तेज बुखार है।अगर उल्टी या दस्त में खून दिखाई दे। अगर आपको नीचे दिए गए लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।