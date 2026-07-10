अमेरिका में तेजी से फैल रहा Cyclospora Infection, CDC से जानिए इसके लक्षण

Cyclospora Infection: गर्मियों और बारिश के मौसम में लोग अक्सर पेट खराब होने या फूड पॉइजनिंग की शिकायत करते हैं। लेकिन अगर कई दिनों तक पानी जैसे दस्त (Watery Diarrhea) बंद ही नहीं हो रहे, पेट में तेज मरोड़ है और कमजोरी लगातार बढ़ रही है, तो इसे सिर्फ सामान्य फूड पॉइजनिंग समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ मामलों में इसकी वजह Cyclospora नाम का एक सूक्ष्म परजीवी (Parasite) भी हो सकता है।