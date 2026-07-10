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किन लोगों में गले के कैंसर का खतरा ज्यादा होता है? American Cancer Society से जानिए Risk Factors

Throat Cancer Symptoms: क्या तंबाकू, शराब और HPV संक्रमण से गले के कैंसर का खतरा बढ़ता है? Mayo Clinic, American Cancer Society और NCI से जानिए बड़े Risk Factors और बचाव के उपाय।
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भारत

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Dimple Yadav

Jul 10, 2026

Throat Cancer Throat Cancer Risk Factors Laryngeal Cancer Throat Cancer Symptoms

HPV संक्रमण भी बन सकता है गले के कैंसर की वजह(photo- freepik)

Throat Cancer Risk Factors: अगर आपकी आवाज कई हफ्तों से बैठी हुई है, निगलने में दिक्कत होती है या गले में लगातार खराश रहती है, तो इसे हर बार मौसम या सर्दी का असर मानकर नजरअंदाज करना सही नहीं है। ज्यादातर मामलों में ये समस्याएं सामान्य संक्रमण की वजह से होती हैं, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बनी रहें, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। कुछ मामलों में ये गले के कैंसर (Throat Cancer) के शुरुआती संकेत भी हो सकते हैं।

Mayo Clinic, American Cancer Society (ACS) और National Cancer Institute (NCI) के अनुसार, गले का कैंसर कई कारणों से हो सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि जिन लोगों में जोखिम कारक हैं, उन्हें कैंसर जरूर होगा। लेकिन इन कारणों को जानना और समय रहते सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।

किन लोगों में ज्यादा होता है गले के कैंसर का खतरा?

  1. तंबाकू और सिगरेट पीने वाले लोग

American Cancer Society के अनुसार, सिगरेट, बीड़ी, सिगार या किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन गले के कैंसर का सबसे बड़ा जोखिम कारक है। जितने लंबे समय तक और जितनी अधिक मात्रा में तंबाकू का सेवन किया जाता है, खतरा उतना बढ़ सकता है।

  1. शराब का अधिक सेवन

Mayo Clinic के अनुसार, बहुत अधिक शराब पीने से भी गले के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू और शराब दोनों का सेवन करता है, तो जोखिम और अधिक बढ़ जाता है।

  1. HPV संक्रमण

National Cancer Institute के अनुसार, Human Papillomavirus (HPV) के कुछ प्रकार गले और मुंह के कैंसर से जुड़े पाए गए हैं। हालांकि HPV संक्रमण होने का मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति को कैंसर होगा।

  1. 55 वर्ष से अधिक उम्र

बढ़ती उम्र के साथ गले के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। American Cancer Society के अनुसार, अधिकांश मामले 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में पाए जाते हैं।

  1. पुरुषों में जोखिम अधिक

रिसर्च के अनुसार, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में गले के कैंसर के मामले अधिक देखे जाते हैं। इसकी एक वजह तंबाकू और शराब के अधिक सेवन से भी जुड़ी मानी जाती है।

  1. खराब खानपान और पोषण की कमी

American Cancer Society का कहना है कि लंबे समय तक फलों और सब्जियों की कमी वाला आहार शरीर की सुरक्षा क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिससे कई तरह के कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है।

  1. कुछ रसायनों के संपर्क में रहने वाले लोग

लकड़ी की धूल, एस्बेस्टस, पेंट, धातु या कुछ औद्योगिक रसायनों के लंबे समय तक संपर्क में रहने वाले लोगों में भी गले के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

किन लक्षणों को हल्के में न लें?

अगर ये लक्षण 2 से 3 सप्ताह से ज्यादा समय तक बने रहें, तो ईएनटी विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए-

  • आवाज लगातार बैठी रहना
  • निगलने में दर्द या कठिनाई
  • गले में लगातार खराश
  • गर्दन में गांठ महसूस होना
  • लगातार कान में दर्द
  • खांसी के साथ खून आना
  • बिना वजह वजन कम होना

ध्यान रखें, इन लक्षणों का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता। इनके पीछे संक्रमण या दूसरी सामान्य बीमारियां भी हो सकती हैं। सही कारण का पता जांच के बाद ही चलता है।

खतरा कम करने के लिए क्या करें?

  • तंबाकू और धूम्रपान से पूरी तरह दूरी बनाएं।
  • शराब का सेवन सीमित करें या छोड़ दें।
  • संतुलित आहार लें, जिसमें फल और हरी सब्जियां शामिल हों।
  • मुंह और गले की सफाई का ध्यान रखें।
  • लंबे समय तक आवाज बैठी रहे या निगलने में दिक्कत हो, तो डॉक्टर से जांच कराएं।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Updated on:

10 Jul 2026 12:37 pm

Published on:

10 Jul 2026 12:37 pm

Hindi News / Health / किन लोगों में गले के कैंसर का खतरा ज्यादा होता है? American Cancer Society से जानिए Risk Factors

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