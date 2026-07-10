Throat Cancer Risk Factors: अगर आपकी आवाज कई हफ्तों से बैठी हुई है, निगलने में दिक्कत होती है या गले में लगातार खराश रहती है, तो इसे हर बार मौसम या सर्दी का असर मानकर नजरअंदाज करना सही नहीं है। ज्यादातर मामलों में ये समस्याएं सामान्य संक्रमण की वजह से होती हैं, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बनी रहें, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। कुछ मामलों में ये गले के कैंसर (Throat Cancer) के शुरुआती संकेत भी हो सकते हैं।