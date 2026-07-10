आंध्र प्रदेश में COVID से दो मौतों की खबर के बीच WHO से जानिए इस बीमारी के लक्षण और बचाव

इसी बीच दो मरीजों की मौत के बाद कोविड को लेकर चिंता बढ़ी। शुरुआती रिपोर्टों में इन मौतों को कोविड से जोड़कर देखा गया था, लेकिन कडप्पा जिला कलेक्टर डॉ. चेरुकुरी श्रीधर ने स्पष्ट किया कि कम से कम एक मरीज की मौत सीधे कोविड-19 की वजह से नहीं हुई। उन्होंने डेक्कन क्रॉनिकल से बातचीत में कहा कि मृतक पहले से हृदय और लिवर संबंधी गंभीर बीमारियों से पीड़ित था और कोविड उसकी मौत का मुख्य कारण नहीं था। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घबराने की बजाय सतर्क रहने की अपील की।