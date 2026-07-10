Viral Pneumonia: फ्लू के बाद सांस लेने में दिक्कत को न करें नजरअंदाज, वायरल निमोनिया का हो सकता है संकेत; The lancet

बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो जब फ्लू का वायरस हमारे नाक और गले से होते हुए सीधे फेफड़ों (Lungs) तक पहुंच जाता है, तो वहां सूजन पैदा कर देता है। फेफड़ों के अंदर जो हवा की छोटी-छोटी थैलियां होती हैं, उनमें पानी या मवाद भर जाता है। इसी स्थिति को डॉक्टरों की भाषा में वायरल निमोनिया कहते हैं। इसके बाद शरीर को ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत होने लगती है।