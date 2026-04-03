Heart Disease Symptoms: थोड़ी सी मेहनत में ही फूलती है सांस? दिल की बीमारी चुपचाप दे रही है संकेत, पहचानें ये लक्षण

हमारे दिल और फेफड़े मिलकर शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। जब दिल ठीक से काम नहीं करता या ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है, तो शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में हल्के काम करते समय भी सांस फूलने लगती है। Dr Ashish Jai Kishan के अनुसार, “अगर पहले जो काम आप आसानी से कर लेते थे, अब उनमें सांस फूलने लगे, तो यह दिल से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है।