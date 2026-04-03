Heart Disease Symptoms: थोड़ी सी मेहनत में ही फूलती है सांस? दिल की बीमारी चुपचाप दे रही है संकेत, पहचानें ये लक्षण

Heart Disease Symptoms (photo- gemini ai)
Heart Disease Symptoms: अगर सीढ़ियां चढ़ते समय, तेज चलने पर या रोज के छोटे-छोटे काम करते हुए आपको जल्दी सांस फूलने लगे, तो इसे हल्के में न लें। अक्सर लोग इसे उम्र बढ़ने, कमजोरी या फिटनेस की कमी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह Heart Disease का शुरुआती संकेत भी हो सकता है।
हमारे दिल और फेफड़े मिलकर शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। जब दिल ठीक से काम नहीं करता या ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है, तो शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में हल्के काम करते समय भी सांस फूलने लगती है। Dr Ashish Jai Kishan के अनुसार, “अगर पहले जो काम आप आसानी से कर लेते थे, अब उनमें सांस फूलने लगे, तो यह दिल से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है।
सांस फूलना कई हार्ट से जुड़ी बीमारियों का शुरुआती लक्षण हो सकता है, जैसे:
कई बार खासकर बुजुर्गों और डायबिटीज के मरीजों में छाती में दर्द नहीं होता, सिर्फ सांस फूलना ही पहला संकेत होता है।
अगर सांस फूलने के साथ ये लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें:
ये संकेत बताते हैं कि दिल ठीक से काम नहीं कर रहा।
अक्सर यह समस्या धीरे-धीरे बढ़ती है। लोग अपनी एक्टिविटी कम कर देते हैं और समझते हैं कि यह सामान्य है। इसी वजह से बीमारी का पता देर से चलता है।
डॉक्टर इस समस्या को पहचानने के लिए कुछ आसान टेस्ट करते हैं:
समय पर जांच से बीमारी को शुरुआती स्टेज में ही पकड़ा जा सकता है।
दिल को स्वस्थ रखने के लिए ये आदतें अपनाएं:
अगर रोजमर्रा के काम करते समय बार-बार सांस फूल रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह सिर्फ थकान नहीं, बल्कि दिल का संकेत भी हो सकता है। समय पर डॉक्टर से सलाह लेने से बड़ी समस्या से बचा जा सकता है।
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