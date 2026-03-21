Heart Health Tips: शाम की ये 6 आदतें दिल के लिए खतरनाक, जानिए कैसे बढ़ता है हार्ट डिजीज का खतरा

Heart Health Tips: शाम का समय अक्सर हमें सबसे सुकून भरा लगता है। काम खत्म, मोबाइल हाथ में, कुछ खाने-पीने का मन और me time शुरू। लेकिन इसी समय हमारा शरीर अंदर ही अंदर खुद को ठीक करने की प्रक्रिया में लग जाता है। हार्ट रेट धीमी होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है और शरीर दिनभर की थकान से रिकवर करता है। अगर इस समय हम कुछ गलत आदतें अपनाते हैं, तो दिल की सेहत पर इसका असर पड़ सकता है।