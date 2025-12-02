Heart Disease: भारत के इन राज्यों में सबसे ज्यादा दिल की बीमारी का खतरा, नई स्टडी में खुलासा

Heart Disease: भारत में दिल की बीमारी सबसे बड़ा हेल्थ थ्रेट बनी हुई है। लेकिन एक नई बेंगलुरु-आधारित रिसर्च ने हैरान करने वाला सच सामने लाया है। देश में हर जगह दिल की बीमारी का खतरा एक-जैसा नहीं है। स्टडी में पाया गया कि दक्षिण भारतीयों में कई गंभीर हार्ट डिजीज का खतरा उत्तर भारतीयों के मुकाबले ज्यादा हो सकता है। इस खुलासे ने लोगों के मन में यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इसकी वजह जीन यानी आनुवंशिक कारण हैं?