Kiran Rao Health News: आमिर खान की एक्स वाइफ को हुई ये खतरनाक बीमारी! जानिए कब पेट की ये समस्या बन सकती है जानलेवा

Kiran Rao Appendix Surgery: एक्टर आमिर खान की एक्स वाइफ और लापता लेडीज फिल्म की मशहूर डायरेक्टर किरण राव ने नए साल 2026 की शुरुआत से ठीक पहले एक हेल्थ इमरजेंसी का सामना किया। जब वह न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी कर रही थीं, तभी अचानक पेट में तेज दर्द शुरू हुआ। जांच कराने पर पता चला कि उनका अपेंडिक्स सूज गया है, जिसका साइज करीब 12 मिमी तक पहुंच चुका था। इसके बाद मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में उनकी अपेंडिक्स सर्जरी की गई। अब वह पूरी तरह ठीक होकर घर लौट चुकी हैं।