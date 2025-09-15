लौट रहा है ये ‘पुराना कैंसर’, इन दो लोगों के लिए खतरा, जानिए इस Appendix cancer के लक्षण व बचाव

Appendix Cancer : अपेंडिक्स का कैंसर, जिसे अपेंडिसील भी कहते हैं अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और आमतौर पर यह संयोगवश ही पता चलता है। लंबे समय से इसे बेहद दुर्लभ माना जाता था जो मेडिकल किताबों में एक दुर्लभता थी। हालांकि हाल के शोध से पता चलता है कि यह चुपचाप युवा लोगों में बढ़ रहा है। नए रिसर्च से पता चलता है कि अपेंडिक्स कैंसर की दर युवा लोगों में बढ़ रही है, जिसमें 50 से कम उम्र के बहुत से लोग शामिल हैं। 1970 के बाद पैदा हुए लोगों विशेष रूप से जेन एक्स (Gen X) और पुराने मिलेनियल्स (Millennials), में 1940 के दशक में पैदा हुए लोगों की तुलना में तीन से चार गुना ज्यादा दर देखी जा रही है।