Nuclear Weapons : परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने में डूबे ये 9 देश, 100 अरब डॉलर से 34.5 करोड़ भूखे लोगों को दो साल तक मिल जाती रोटी

आईसीएएन के अनुसार, भारत ने वर्ष 2024 में 2.6 बिलियन डॉलर यानी 21,400 करोड़ रुपये खर्च किए। यह भारत की सैन्य बजट का सिर्फ 3 फीसदी था। भारत के रक्षा बजट में पिछले एक दशक में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय सेना ने दिसंबर 2024 में K9 वज्र-T स्वचालित तोपखाने प्लेटफार्मों के लिए लार्सन एंड टुब्रो के साथ 76.287 अरब रुपये का सौदा किया था। भारत का रक्षा बजट 2013-14 में लगभग 2.53 लाख करोड़ रुपये था जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर लगभग 6.81 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। डेटा और एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबलडाटा के अनुसार, भारत का रक्षा खर्च अपनी सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए निरंतर किए जा रहे प्रयासों की वजह से 2026 से 2030 की अवधि में 543.1 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।