Shah Rukh Khan Fitness Secret : 59 की उम्र में शाहरुख खान का फिटनेस सीक्रेट, दिन में सिर्फ 3 चीजें खाते हैं

Shah Rukh Khan Fitness Secret : उम्र बस एक संख्या है और कई बॉलीवुड सितारे इसके जीता जागता उदाहरण हैं। एक अभिनेता जो उम्र के साथ शराब की तरह ढल रहा है और जिसने सभी के लिए नए मानक स्थापित किए हैं, वो हैं शाहरुख खान। 59 साल की उम्र में भी उनकी रफ्तार कम नहीं हुई है। ट्रेन की छत पर नाचने से लेकर एक्शन सीन्स करने या अपने खूबसूरत बालों से जादू बिखेरने तक, शाहरुख खान हर काम बड़ी खूबसूरती और कुशलता से करते हैं।
यह कहना गलत नहीं होगा कि 59 साल की उम्र में भी वह युवा सितारों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतना फिट रहने के लिए शाहरुख खान का कोई हार्ड वर्कआउट रूटीन या डाइट प्लान नहीं है। उनकी डाइट में सिर्फ 3 चीजें शामिल हैं जो उन्हें 59 साल की उम्र में भी एक्टिव, चुस्त और बॉलीवुड के बादशाह बनाए रखती हैं।
2016 में शाहरुख खान ने डाइट प्लान के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि मैं स्वाभाविक रूप से बहुत ही साधारण भोजन पसंद करता हूं। शाहरुख रोजाना दो मुख्य भोजन, दोपहर का भोजन और रात का खाना करना पसंद करते है। इसके अलावा नाश्ता या कुछ और नहीं खाते। शाहरुख को पकवान पसंद नहीं । उनके भोजन में आमतौर पर अंकुरित अनाज, ग्रिल्ड चिकन, ब्रोकली और कभी-कभी थोड़ी सी दाल शामिल होती है।
ये तीन चीजें - अंकुरित अनाज, ग्रिल्ड चिकन और ब्रोकली - कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जानी जाती हैं। शाहरुख का यह सरल डाइट प्लान उनकी फिटनेस की कुंजी है।
अंकुरित अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। 100 ग्राम स्प्राउट्स में 2 ग्राम फाइबर होता है। यह आंत को साफ रखने और पाचन को सुचारू रखने में मदद करता है।
ग्रिल्ड चिकन की बात करें तो यह प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है जो मांसपेशियों के रखरखाव का ध्यान रखता है। डॉक्टर बताते हैं कि सिर्फ 100 ग्राम ग्रिल्ड चिकन में 30 ग्राम तक प्रोटीन हो सकता है। यह न केवल मांसपेशियों की मरम्मत में अद्भुत काम करता है, बल्कि ऊर्जा को बनाए रखने में भी मदद करता है।
शाहरुख की थाली में ब्रोकली जरूर होती है । फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ब्रोकली आंत के लिए अनुकूल है और इसके कई फायदे हैं। स्किन की चमक से लेकर सूजन को कम करने तक यह जादुई हरी सब्जी बहुत कुछ प्रदान करती है। आखिर में शाहरुख ने थोड़ी सी दाल खाने के बारे में बताया।
बॉलीवुड का यह 'जवान' अब सिद्धार्थ आनंद की 'किंग' में नजर आएगा। इस एक्शन ड्रामा में वह पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ काम करेंगे। इसलिए उम्मीदें पहले से ही काफी ज्यादा हैं।