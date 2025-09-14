Shah Rukh Khan Fitness Secret : 59 की उम्र में शाहरुख खान का फिटनेस सीक्रेट, दिन में सिर्फ 3 चीजें खाते हैं

Shah Rukh Khan Fitness Secret : उम्र बस एक संख्या है और कई बॉलीवुड सितारे इसके जीता जागता उदाहरण हैं। एक अभिनेता जो उम्र के साथ शराब की तरह ढल रहा है और जिसने सभी के लिए नए मानक स्थापित किए हैं, वो हैं शाहरुख खान। 59 साल की उम्र में भी उनकी रफ्तार कम नहीं हुई है। ट्रेन की छत पर नाचने से लेकर एक्शन सीन्स करने या अपने खूबसूरत बालों से जादू बिखेरने तक, शाहरुख खान हर काम बड़ी खूबसूरती और कुशलता से करते हैं।