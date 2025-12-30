Happy New Year 2026 Shayari: ग्रीटिंग कार्ड्स वाला दौर याद है? भेजें वही पुरानी ‘गुल को गुलशन मुबारक’ वाली शायरी

Happy New Year 2026 Shayari in Hindi: ग्रीटिंग कार्ड्स वाला दौर याद है? वो समय जब नया साल मोबाइल नोटिफिकेशन से नहीं, बल्कि डाकिये की घंटी से आता था। जब रंग-बिरंगे ग्रीटिंग कार्ड खोलते ही खुशबू-सी फैल जाती थी और अंदर लिखी शायरी दिल को छू जाती थी।Happy New Year 2026 के इस डिजिटल दौर में क्यों न एक बार फिर उसी एहसास को जिया जाए पुरानी, सादगी भरी, दिल से निकली शायरी के साथ, जो बिना इमोजी के भी मुस्कान दे जाए।