Happy New Year 2026 Shayari: ग्रीटिंग कार्ड्स वाला दौर याद है? भेजें वही पुरानी ‘गुल को गुलशन मुबारक’ वाली शायरी

New year shayari 2026|फोटो सोर्स – Patrika.com
Happy New Year 2026 Shayari in Hindi: ग्रीटिंग कार्ड्स वाला दौर याद है? वो समय जब नया साल मोबाइल नोटिफिकेशन से नहीं, बल्कि डाकिये की घंटी से आता था। जब रंग-बिरंगे ग्रीटिंग कार्ड खोलते ही खुशबू-सी फैल जाती थी और अंदर लिखी शायरी दिल को छू जाती थी।Happy New Year 2026 के इस डिजिटल दौर में क्यों न एक बार फिर उसी एहसास को जिया जाए पुरानी, सादगी भरी, दिल से निकली शायरी के साथ, जो बिना इमोजी के भी मुस्कान दे जाए।
गुल को गुलशन मुबारक, चांद को चांदनी मुबारक… दोस्तों को हंसी मुबारक, तुम्हें नया साल मुबारक।
पौधों को कलियां मुबारक, आसमान को तारे मुबारक… हर खुशी तुम्हारे पास आए, नया साल मुबारक।
सूरज को रोशनी मुबारक, बारिश को बूंदें मुबारक… हर दिन तुम्हारे लिए खुशियों भरा, नया साल मुबारक।
हवाओं को ठंडी झलक मुबारक, फिजाओं को खुशबू मुबारक… दोस्त तुम्हें मिले ढेर सारी खुशियां, नया साल मुबारक।
फूलों को रंग मुबारक, चिड़ियों को गीत मुबारक… हर पल तुम्हारे जीवन में मिठास भरा, नया साल मुबारक।
भेज रहा हूं ग्रीटिंग…इसे जरा संभालकर रखना. याद आए हमारी तो इसे निकालकर पड़ना, हैप्पी न्यू ईयर मेरे दोस्तष
नदियों को बहाव मुबारक, पहाड़ों को ठंडक मुबारक… दोस्त तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख और शांति रहे, नया साल मुबारक।
धूप को गर्मी मुबारक, छांव को ठंडक मुबारक… हर दिन तुम्हारे लिए खास हो, नया साल मुबारक।
सितारों को झिलमिलाहट मुबारक, चांद को रौशनी मुबारक… दोस्त तुम्हारे हर ख्वाब पूरे हों, नया साल मुबारक।
गुल को गुलशन मुबारक, चांद को चांदनी मुबारक… प्यार और खुशियों से भरा रहे हर पल तुम्हारा, नया साल मुबारक।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य