Priyanka Gandhi Son News: कौन हैं प्रियंका गांधी के होने वाले समधी-समधन? सालों का रहा है रिश्ता

Priyanka Gandhi Son News: कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा तथा रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की खबर सामने आ गई है। रेहान वाड्रा ने अपनी गर्लफ्रेंड से सगाई की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेहान ने दिल्ली की रहने वाली अवीवा बेग से सगाई की है और जल्द ही शादी कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अवीवा बेग के माता-पिता कौन है? कौन बनने जा रहे हैं प्रियंका गांधी के समधी और समधन? आइये जानते हैं।