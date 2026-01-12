War Deaths : दूसरे विश्व युद्ध में 1764 लाख करोड़ रुपये का हुआ था नुकसान, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कितनी गुना बढ़ जाएगी क्षति?

सूडान में अप्रैल 2023 से सूडानी सेना (SAF) और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच हिंसक गृहयुद्ध जारी है। दोनों की देश की सत्ता पर नियंत्रण हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। इसके चलते दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन संकट पैदा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गृहयुद्ध के चलते यहां 2023 से अब तक कम से कम 150,000 लोग मारे जा चुके हैं। अबतक हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है और 15 मिलियन से ज़्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सूडान दुनिया का सबसे ज़्यादा बेघर होने वाले लोगों का देश बन चुका है। यहां एक अनुमान के अनुसार 30 मिलियन से ज़्यादा लोगों को मानवीय मदद की ज़रूरत है। यहां 26 मिलियन से ज़्यादा लोग भूख से जूझ रहे हैं।