जिम ट्रेंड कम कर सकता है स्पर्म काउंट! जानिए कैसे फर्टिलिटी पर असर डाल रहा है T-maxxing

T-maxxing and Fertility (Photo- freepik)
T-maxxing and Fertility: आजकल जिम, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया हर जगह एक नया शब्द सुनाई दे रहा है T-maxxing। नाम बड़ा पावरफुल लगता है और दावा भी बड़ा है। कहा जाता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा लिया जाए, तो शरीर मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एनर्जी भी डबल हो जाएगी। लेकिन इस ट्रेंड के पीछे एक जरूरी सवाल छुपा है, जो कई पुरुषों के लिए अहम है। क्या T-maxxing आगे चलकर फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचा सकता है?
T-maxxing कोई मेडिकल टर्म नहीं है। यह एक लाइफस्टाइल ट्रेंड है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने पर पूरा फोकस रहता है। कुछ लोग इसे नेचुरल तरीकों से करते हैं, जैसे भारी वेट उठाना, अच्छी नींद लेना या डाइट सुधारना। लेकिन कई लोग इससे आगे बढ़ जाते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के इंजेक्शन, हार्मोन गोलियां या अनजान सप्लीमेंट लेने लगते हैं। यहीं से परेशानी शुरू होती है, क्योंकि हर तरीका सुरक्षित नहीं होता।
टेस्टोस्टेरोन मसल्स बनाने, हड्डियों को मजबूत रखने, मूड और सेक्स ड्राइव के लिए जरूरी होता है। उम्र बढ़ने के साथ इसका लेवल धीरे-धीरे कम होता है। यही बात कई पुरुषों को डराती है। T-maxxing इसी डर को पकड़कर वादा करता है कि आप उम्र को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सच यह है कि ज्यादा हार्मोन हमेशा बेहतर सेहत नहीं देता।
शरीर का अपना एक सिस्टम होता है। जब बाहर से टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है, तो दिमाग को लगता है कि हार्मोन काफी है। फिर वह टेस्टिस को सिग्नल देता है कि काम धीमा कर दो। इसका नतीजा ये होता है कि स्पर्म बनना कम हो जाता है। डॉक्टरों ने देखा है कि बिना जरूरत टेस्टोस्टेरोन लेने वाले पुरुषों में स्पर्म काउंट काफी गिर सकता है। कुछ मामलों में तो अस्थायी बांझपन (temporary infertility) भी हो सकता है।
कई सप्लीमेंट खुद को नेचुरल और फर्टिलिटी-फ्रेंडली बताते हैं। इनमें जिंक, अश्वगंधा और हर्ब्स होते हैं। अगर शरीर में कमी हो तो कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि कई प्रोडक्ट ठीक से रेगुलेटेड नहीं होते। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि इनमें छुपे हुए हार्मोन या स्टेरॉयड जैसे तत्व मिल सकते हैं, जो लंबे समय में स्पर्म हेल्थ बिगाड़ देते हैं।
हर T-maxxing आइडिया गलत नहीं है। वेट ट्रेनिंग, पूरी नींद, संतुलित खाना और तनाव कम करना, ये सब टेस्टोस्टेरोन को नैचुरल लेवल पर रखते हैं और स्पर्म को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि शॉर्टकट से बचें और शरीर की नैचुरल लिमिट का सम्मान करें।
T-maxxing सिर्फ मसल्स की बात नहीं है, यह दबाव और तुलना की भी कहानी है। हर चीज ऑप्टिमाइज करने की होड़ में फर्टिलिटी जैसी संवेदनशील चीज नजरअंदाज हो जाती है। याद रखें, फर्टिलिटी कोई गेम नहीं है। इसमें संतुलन, धैर्य और लंबे समय की सेहत सबसे जरूरी है। जल्दी फायदा पाने की कोशिश कहीं भविष्य की खुशियां न छीन ले।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल