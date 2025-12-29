29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

जिम ट्रेंड कम कर सकता है स्पर्म काउंट! जानिए कैसे फर्टिलिटी पर असर डाल रहा है T-maxxing

T-maxxing and Fertility: जिम और सोशल मीडिया में छाया T-maxxing ट्रेंड क्या स्पर्म काउंट और फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचा सकता है? जानिए सच।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 29, 2025

T-maxxing and Fertility

T-maxxing and Fertility (Photo- freepik)

T-maxxing and Fertility: आजकल जिम, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया हर जगह एक नया शब्द सुनाई दे रहा है T-maxxing। नाम बड़ा पावरफुल लगता है और दावा भी बड़ा है। कहा जाता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा लिया जाए, तो शरीर मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एनर्जी भी डबल हो जाएगी। लेकिन इस ट्रेंड के पीछे एक जरूरी सवाल छुपा है, जो कई पुरुषों के लिए अहम है। क्या T-maxxing आगे चलकर फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचा सकता है?

आखिर T-maxxing है क्या?

T-maxxing कोई मेडिकल टर्म नहीं है। यह एक लाइफस्टाइल ट्रेंड है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने पर पूरा फोकस रहता है। कुछ लोग इसे नेचुरल तरीकों से करते हैं, जैसे भारी वेट उठाना, अच्छी नींद लेना या डाइट सुधारना। लेकिन कई लोग इससे आगे बढ़ जाते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के इंजेक्शन, हार्मोन गोलियां या अनजान सप्लीमेंट लेने लगते हैं। यहीं से परेशानी शुरू होती है, क्योंकि हर तरीका सुरक्षित नहीं होता।

टेस्टोस्टेरोन को मास्टर हार्मोन क्यों माना जाता है?

टेस्टोस्टेरोन मसल्स बनाने, हड्डियों को मजबूत रखने, मूड और सेक्स ड्राइव के लिए जरूरी होता है। उम्र बढ़ने के साथ इसका लेवल धीरे-धीरे कम होता है। यही बात कई पुरुषों को डराती है। T-maxxing इसी डर को पकड़कर वादा करता है कि आप उम्र को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सच यह है कि ज्यादा हार्मोन हमेशा बेहतर सेहत नहीं देता।

जब ज्यादा टेस्टोस्टेरोन स्पर्म पर भारी पड़ता है

शरीर का अपना एक सिस्टम होता है। जब बाहर से टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है, तो दिमाग को लगता है कि हार्मोन काफी है। फिर वह टेस्टिस को सिग्नल देता है कि काम धीमा कर दो। इसका नतीजा ये होता है कि स्पर्म बनना कम हो जाता है। डॉक्टरों ने देखा है कि बिना जरूरत टेस्टोस्टेरोन लेने वाले पुरुषों में स्पर्म काउंट काफी गिर सकता है। कुछ मामलों में तो अस्थायी बांझपन (temporary infertility) भी हो सकता है।

नेचुरल बूस्टर सच में कितने सुरक्षित हैं?

कई सप्लीमेंट खुद को नेचुरल और फर्टिलिटी-फ्रेंडली बताते हैं। इनमें जिंक, अश्वगंधा और हर्ब्स होते हैं। अगर शरीर में कमी हो तो कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि कई प्रोडक्ट ठीक से रेगुलेटेड नहीं होते। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि इनमें छुपे हुए हार्मोन या स्टेरॉयड जैसे तत्व मिल सकते हैं, जो लंबे समय में स्पर्म हेल्थ बिगाड़ देते हैं।

क्या करें जिससे टेस्टोस्टेरोन भी ठीक रहे और फर्टिलिटी भी?

हर T-maxxing आइडिया गलत नहीं है। वेट ट्रेनिंग, पूरी नींद, संतुलित खाना और तनाव कम करना, ये सब टेस्टोस्टेरोन को नैचुरल लेवल पर रखते हैं और स्पर्म को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि शॉर्टकट से बचें और शरीर की नैचुरल लिमिट का सम्मान करें।

T-maxxing सिर्फ मसल्स की बात नहीं

T-maxxing सिर्फ मसल्स की बात नहीं है, यह दबाव और तुलना की भी कहानी है। हर चीज ऑप्टिमाइज करने की होड़ में फर्टिलिटी जैसी संवेदनशील चीज नजरअंदाज हो जाती है। याद रखें, फर्टिलिटी कोई गेम नहीं है। इसमें संतुलन, धैर्य और लंबे समय की सेहत सबसे जरूरी है। जल्दी फायदा पाने की कोशिश कहीं भविष्य की खुशियां न छीन ले।

ये भी पढ़ें

Male Infertility Treatments: स्पर्म बनाने की नई तकनीक पर रिसर्च, पुरुषों की इन्फर्टिलिटी होगी खत्म
स्वास्थ्य
Male fertility treatment options फोटो सोर्स – Freepik,फोटो डिजाइन- पत्रिका.com

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Dec 2025 11:00 am

Hindi News / Health / जिम ट्रेंड कम कर सकता है स्पर्म काउंट! जानिए कैसे फर्टिलिटी पर असर डाल रहा है T-maxxing

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Cancer Research: बिना कीमो, बिना सर्जरी! मेंढक से होगा कैंसर का इलाज, जापान की स्टडी में खुलासा

Cancer Research
स्वास्थ्य

Bird Flu 2025: देश में बर्ड फ्लू का कहर! दो दिन में 28 हजार से ज्यादा पक्षी मारने पड़े, जानिए क्यों हर सर्दी में बढ़ जाता है यह खतरा?

Bird Flu 2025
स्वास्थ्य

लंबे सफर में शरीर हो जाता है अकड़ा हुआ? एक टेनिस बॉल कर सकती है कमाल

Travel health tips in Hindi, Travel body stiffness relief, Tennis ball massage, Travel fitness tips,
लाइफस्टाइल

Winter Vomiting Bug: विंटर वोमिटिंग बग क्या है? सर्दियों में कैसे बिगाड़ रही है पेट और आंतों की सेहत

Winter Vomiting Bug
स्वास्थ्य

Mouth Cancer Symptoms: मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ाती हैं ये 5 रोज की आदतें, ज्यादातर लोग करते हैं नजरअंदाज

Mouth Cancer Symptoms
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.