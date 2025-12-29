जिम ट्रेंड कम कर सकता है स्पर्म काउंट! जानिए कैसे फर्टिलिटी पर असर डाल रहा है T-maxxing

T-maxxing and Fertility: आजकल जिम, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया हर जगह एक नया शब्द सुनाई दे रहा है T-maxxing। नाम बड़ा पावरफुल लगता है और दावा भी बड़ा है। कहा जाता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा लिया जाए, तो शरीर मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एनर्जी भी डबल हो जाएगी। लेकिन इस ट्रेंड के पीछे एक जरूरी सवाल छुपा है, जो कई पुरुषों के लिए अहम है। क्या T-maxxing आगे चलकर फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचा सकता है?