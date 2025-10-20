Air Pollution का नया खतरा, पुरुषों और महिलाओं में घटा रहा है Fertility Rate

Air Pollution Cause Infertility : आज देश के लगभग हर बड़े शहर में प्रदूषण एक अदृश्य दुश्मन की तरह हमारी सांसों में घुल रहा है। हमें लगता है कि यह सिर्फ हमारे फेफड़ों और हार्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयावह है। विशेषज्ञों का मानना है कि हवा में बढ़ता जहर अब चुपके से लाखों लोगों से उनके संतान सुख का अधिकार छीन रहा है। यह सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संकट का रूप ले रहा है।