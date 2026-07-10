Tannaz Irani Hip Replacement: एक्ट्रेस तनाज ईरानी को करानी पड़ी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, क्लीवलैंड क्लिनिक और जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन से जानें कब होती है जरुरत

Tannaz Irani Hip Replacement Hindi: हाल ही में मशहूर एक्ट्रेस तनाज ईरानी ने राजीव खंडेलवाल के गेम शो तुम हो ना में अपनी एक बड़ी सर्जरी की खबर शेयर की है। उन्होंने बताया कि उन्हें टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी (कूल्हा बदलने का ऑपरेशन) करानी पड़ी है। तनाज की इस खबर के बाद से लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं कि आखिर यह सर्जरी कब करानी पड़ती है और इसके क्या फायदे या नुकसान हैं। आइए क्लीवलैंड क्लिनिक और जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन की रिपोर्ट्स के आधार पर समझते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है और इससे जुड़े बड़े रिस्क कौन से हैं।