Knee Pain Surgery : घुटने में दर्द से राहत के लिए सर्जरी कब है जरूरी? जानिए क्या कहती है नई स्टडी

एक प्राइवेट Healthcare हॉस्पिटल की रिपोर्ट अनुसार, आपको ऑपरेशन के बारे में तब सोचना चाहिए जब घुटने के बीच कार्टिलेज पूरी तरह खत्म हो जाए और हड्डियां आपस में टकराने लगें। जब आप महीनों तक फिजियोथेरेपी कर चुके हों, वजन भी घटा लिया हो और दवाइयां भी ले रहे हों, फिर भी दर्द में आराम न मिले । अगर दर्द की वजह से आपकी रात की नींद खराब हो रही है या आप घर के अंदर बाथरूम तक जाने में भी लाचार महसूस कर रहे हैं । अगर आपका घुटना चलते-चलते अचानक लॉक हो जाता है या पैर पूरी तरह सीधा या मुड़ नहीं पा रहा है ।