14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Knee Pain Surgery : घुटने में दर्द से राहत के लिए सर्जरी कब है जरूरी? जानिए क्या कहती है नई स्टडी

Knee Pain Surgery vs Exercise: घुटने के दर्द से परेशान लोग अक्सर सोचते हैं कि अब तो ऑपरेशन (Surgery) ही आखिरी रास्ता है। लेकिन The New England Journal of Medicine की एक स्टडी में फिजियोथेरेपी और कसरत को कहीं ज्यादा फायदेमंद बताया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

May 14, 2026

knee Osteoarthritis Treatment , Knee Replacement vs Physical Therapy , Knee Pain Surgery vs Exercise,

घुटने का दर्द (प्रतीकात्मक तस्वीर) (source- gemini)

Knee Pain Surgery vs Exercise: घुटनों का दर्द जब बढ़ने लगता है, तो डॉक्टर अक्सर सर्जरी की सलाह देते हैं। लेकिन The New England Journal of Medicine की एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि घुटने की कुछ सर्जरी आगे चलकर आर्थराइटिस (गठिया) के खतरे को और बढ़ा सकती हैं । यानी जो ऑपरेशन आप दर्द मिटाने के लिए करवा रहे हैं, वो भविष्य में इसे और बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं कि क्या है ये नई रिसर्च और कब सर्जरी का विकल्प सही हो सकता है।

क्या कहती है नई रिसर्च?

इस स्टडी में ये बात सामने आई है कि जिन लोगों ने घुटने की छोटी-मोटी सर्जरी (जैसे मेनिस्कस रिपेयर) करवाई, उनमें दो साल बाद आर्थराइटिस यानी गठिया के लक्षण उन लोगों के मुकाबले ज्यादा बढ़ गए जिन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया था। सर्जरी की वजह से घुटने के जोड़ की कुदरती बनावट में थोड़ा बदलाव आ जाता है।

इस बदलाव के कारण घुटने के खास हिस्सों पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे वहां कार्टिलेज जल्दी घिसने लगता है। रिसर्च के मुताबिक, मांसपेशियों को मजबूत करने वाली कसरत और फिजियोथेरेपी से घुटने को जो सपोर्ट मिलता है, वह लंबे समय में सर्जरी से कहीं ज्यादा बेहतर और टिकाऊ होता है ।

सर्जरी का विकल्प कब सही है?

एक प्राइवेट Healthcare हॉस्पिटल की रिपोर्ट अनुसार, आपको ऑपरेशन के बारे में तब सोचना चाहिए जब घुटने के बीच कार्टिलेज पूरी तरह खत्म हो जाए और हड्डियां आपस में टकराने लगें। जब आप महीनों तक फिजियोथेरेपी कर चुके हों, वजन भी घटा लिया हो और दवाइयां भी ले रहे हों, फिर भी दर्द में आराम न मिले । अगर दर्द की वजह से आपकी रात की नींद खराब हो रही है या आप घर के अंदर बाथरूम तक जाने में भी लाचार महसूस कर रहे हैं । अगर आपका घुटना चलते-चलते अचानक लॉक हो जाता है या पैर पूरी तरह सीधा या मुड़ नहीं पा रहा है ।

बिना ऑपरेशन कैसे मिलेगा आराम?

स्टडी के मुताबिक, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल में बदलाव के नतीजे कहीं ज्यादा टिकाऊ होते हैं। अगर घुटने के आसपास की मांसपेशियां ताकतवर होंगी, तो जोड़ पर पड़ने वाला बोझ वो खुद झेल लेंगी। शरीर का वजन बढ़ने से घुटनों पर सीधा असर पड़ता है। थोड़ा सा वजन घटाने से भी दर्द में बहुत राहत मिलती है। सही तरीके से की गई कसरत जोड़ के अंदर के कुदरती लुब्रिकेशन को बनाए रखती है, जिससे सूजन कम होती है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

वैज्ञानिकों ने बनाए ब्लड क्लॉट्स, रुक सकते हैं ज्यादा खून बहने से जान जाने के मामले
स्वास्थ्य
Engineered blood clots research, Synthetic platelets for severe bleeding, New technology to stop blood loss

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

14 May 2026 10:26 am

Published on:

14 May 2026 09:38 am

Hindi News / Health / Knee Pain Surgery : घुटने में दर्द से राहत के लिए सर्जरी कब है जरूरी? जानिए क्या कहती है नई स्टडी

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Ice Bath Trend : गर्मी से राहत के लिए आइस बाथ ट्रेंड फॉलो करने से पहले जानिए ये बातें, शरीर पर पड़ सकता है बुरा असर

ice bath dangers during heatwave
स्वास्थ्य

Vitamin B12 और कैंसर के बीच क्या है कनेक्शन, जानिए ये विटामिन कब पहुंचाता है नुकसान

Vitamin B12 Side Effects,Vitamin B12 and Cancer Link,High Vitamin B12 Levels,
स्वास्थ्य

देर तक यूरिन ना रोकने की यूरोलॉजिस्ट ने दी सलाह, कहा- इससे कई बीमारियों का है रिस्क

Urine Holding Side Effects
स्वास्थ्य

कन्नड़ एक्टर दिलीप राज की हार्ट अटैक से मौत, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया 40 के बाद क्यों बढ़ जाती है दिल की बीमारी

Dileep Raj Heart Attack,Heart Attack Risk After 40,Sudden Cardiac Arrest
स्वास्थ्य

Prateek Yadav Health Issue : प्रतीक यादव को थी पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की बीमारी, कुछ दिन पहले इलाज करने वाली डॉक्टर ने बताया

Prateek Yadav Death News, What is Pulmonary Embolism, Pulmonary Embolism symptoms,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.