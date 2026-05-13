Prateek Yadav Health Issue : प्रतीक यादव को थी पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की बीमारी, कुछ दिन पहले इलाज करने वाली डॉक्टर ने बताया

डॉ. रुचिता शर्मा के अनुसार, प्रतीक यादव पिछले काफी समय से हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन का इलाज करा रहे थे। कुछ दिन पहले उन्हें सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल लाया गया, जहां जांच में पल्मोनरी एम्बोलिज्म की पुष्टि हुई। डॉक्टर ने बताया कि यह एक ऐसी क्रिटिकल स्थिति है जिसमें फेफड़ों की धमनियों में खून का थक्का (Blood Clot) जम जाता है, जिससे दिल पर बुरा असर पड़ता है। वे पहले से ही ब्लड थिनर (खून पतला करने वाली दवाएं) ले रहे थे, लेकिन इस बीमारी की प्रकृति इतनी गंभीर होती है कि इसमें जोखिम हमेशा बना रहता है।