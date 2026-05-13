राजनीति से दूर, एडवेंचर के शौकीन थे प्रतीक यादव, उड़ा चुके हैं प्लेन और F1 कार भी दौड़ाई थी

प्रतीक यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक जबरदस्त वीडियो शेयर करते हुए अपना अनुभव बताया था। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि जैसे ही इंजन की आवाज गूंजी और आसमान खुला, उन्होंने प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। EA 300 विमान के अंदर जी-फोर्स को महसूस करना, बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ना और हवा में गुलाटियां मारना उनके लिए बिल्कुल टॉप गन फिल्म के किसी सीन जैसा था। प्रतीक ने बताया कि यह सब इतना तेज और शानदार था कि उन्हें असली रोमांच का अहसास हुआ। उनके लिए यह कभी न भूलने वाला और जोश से भरा एक यादगार अनुभव था।