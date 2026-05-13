13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

राजनीति से दूर, एडवेंचर के शौकीन थे प्रतीक यादव, उड़ा चुके हैं प्लेन और F1 कार भी दौड़ाई थी

Prateek Yadav Death News : उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है। एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद, प्रतीक ने राजनीति में अपना करियर बनाने के बजाय एक अलग राह चुनी। वे महंगी कारों, एडवेंचर और फिटनेस के बेहद शौकीन थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

May 13, 2026

Prateek Yadav Death,

Prateek Yadav Death(file photo)| image credit instagram- iamprateekyadav and gemini

Prateek Yadav Lifestyle and Car Collection: यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का आज बुधवार सुबह निधन हो गया। एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद प्रतीक ने कभी सियासत में कदम नहीं रखा। वे हमेशा से एनिमल लवर होने के साथ-साथ महंगी कारों, एडवेंचर और फिटनेस के शौकीन रहे, जिसकी झलक उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर साफ देखने को मिलती है।

प्रतीक यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक से बढ़कर एक जबरदस्त वीडियो शेयर करते हुए अपने अनोखे अनुभवों को साझा किया था। आइए जानते हैं प्रतीक यादव की एडवेंचर्स लाइफ के बारे में-

स्काई एडवेंचर के शौकीन थें प्रतीक यादव

प्रतीक यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक जबरदस्त वीडियो शेयर करते हुए अपना अनुभव बताया था। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि जैसे ही इंजन की आवाज गूंजी और आसमान खुला, उन्होंने प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। EA 300 विमान के अंदर जी-फोर्स को महसूस करना, बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ना और हवा में गुलाटियां मारना उनके लिए बिल्कुल टॉप गन फिल्म के किसी सीन जैसा था। प्रतीक ने बताया कि यह सब इतना तेज और शानदार था कि उन्हें असली रोमांच का अहसास हुआ। उनके लिए यह कभी न भूलने वाला और जोश से भरा एक यादगार अनुभव था।

प्रतीक यादव ने आसमान में दिखाईं कलाबाजियां

प्रतीक यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर EA 300 विमान का एक और वीडियो शेयर करते हुए अपना रोमांचक अनुभव साझा किया है। उन्होंने बताया कि इस पूरी तरह से एरोबैटिक विमान को उड़ाना उनके लिए किसी सपने जैसा था। उड़ान के दौरान उन्होंने प्लेन का पूरा कंट्रोल खुद संभाला, जी-फोर्स को महसूस किया और पहली बार आसमान में विमान को फ्लिप करने जैसी जबरदस्त कलाबाजियां भी कीं।

F1 भी दौड़ा चुके हैं प्रतीक यादव 

प्रतीक यादव ने सर्किट डी कैटालुन्या (Circuit de Catalunya) से अपनी एक वीडियो शेयर करते हुए अपना रोमांचक अनुभव साझा किया था। उन्होंने बताया कि सालों तक F1 रेस देखने के बाद, आज उसी ट्रैक पर खुद कार चलाना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। प्रतीक के लिए कार की वो रफ्तार, उसका शोर और उसकी बेहिसाब पावर को महसूस करना एक अलग ही लेवल का अनुभव था। उन्होंने इस पल को शब्दों से परे और अपनी जिंदगी का सबसे शानदार अहसास बताया था।

प्रतीक यादव की ड्रीम कार

प्रतीक यादव ने अपनी बेहद महंगी और हाई-परफॉर्मेंस कार, Lamborghini Huracán Spyder का वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में 'बीती रात का सपना' (My dream last night) बताया था। यह सुपरकार अपनी तूफानी रफ्तार और शानदार स्पोर्टी डिजाइन के लिए जानी जाती है। भारत में ऐसी कारें अक्सर बड़ी हस्तियों या हाई-प्रोफाइल लोगों के पास ही देखी जाती हैं और प्रतीक का यह वीडियो उनके इसी खास लाइफस्टाइल की झलक दिखाता है।

रेड बुल रिंग पर प्रतीक यादव का जलवा

प्रतीक ने ऑस्ट्रिया के मशहूर रेड बुल रिंग ट्रैक पर F2 और F4 कारें चलाने का अपना अनुभव शेयर किया था। उन्होंने बताया कि यह उनके लिए बेहद गर्व और रोमांच का पल था, क्योंकि उन्होंने वही कारें चलाईं जिन्हें कार्लोस सैंज, डैनियल रिकयार्डो और केविन मैग्नसेन जैसे दिग्गज खिलाड़ी चला चुके हैं।

प्रतीक ने इस अनुभव को जोश और एड्रेनालाईन से भरा हुआ बताया और कहा कि रेड बुल रिंग पर इन कारों को दौड़ना उनके लिए वाकई में कमाल का अहसास था।

ये भी पढ़ें

Prateek Yadav Dies : सांपों का शौक, डॉग्स थे दिल के करीब; जिंदादिली से जिंदगी जीते थे प्रतीक यादव
लाइफस्टाइल
Prateek Yadav Dies, Prateek Yadav Sudden death reason, Prateek Yadav Lifestyle,

खबर शेयर करें:

Published on:

13 May 2026 01:47 pm

Hindi News / News Bulletin / राजनीति से दूर, एडवेंचर के शौकीन थे प्रतीक यादव, उड़ा चुके हैं प्लेन और F1 कार भी दौड़ाई थी

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

टूटा भरोसा, छिन गया सुकून…NEET परीक्षा रद्द होने पर छलका स्टूडेंट्स का दर्द, बोले- किताबें अलमारी में रख दी

NEET 2026 Cancelled
कोटा

Jaipur News : 8 किलोमीटर बचाने के चक्कर में मौत को दे रहे दावत, हाईवे पर उल्टी दिशा में दौड़ रहे वाहन

Jaipur Tonk National Highway traffic issue
बस्सी

Chhattisgarh News: PM मोदी की अपील पर मुख्यमंत्री साय ने काफिले में की कटौती, इधर BJP प्रवक्ता ई-रिक्शा में पहुंचे कार्यालय

chhattisgarh cm vishnu deo sai
रायपुर

इंदौर में ज्वेलर्स को लगा ‘440 वोल्ट’ का झटका, कारोबारी बोले- ‘समझ नहीं आ रहा क्या करें’

Gold Import Duty
इंदौर

सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट घोषित, cbse.gov.in पर ऐसे करें चेक

CBSE 12th Result 2026
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.