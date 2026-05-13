GLP-1 दवाओं के कारण कम हुई मोटापा घटाने वाली सर्जरी, पर वेट लॉस के लिए सही क्या?

GLP-1 Drugs vs Bariatric Surgery: मोटापे से छुटकारा पाने के लिए अब दो तरीके सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। एक तरफ तो पुरानी और भरोसेमंद सर्जरी है, और दूसरी तरफ वो नई दवाइयां जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। लोग अब सोचते हैं कि जब एक इंजेक्शन से काम चल सकता है, तो पेट पर कट क्यों लगवाना? लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि दोनों के अपने नफा-नुकसान हैं। आपको क्या चुनना चाहिए, यह इस पर निर्भर करता है कि आपको कितना वजन कम करना है और आप कितना खर्चा उठा सकते हैं।