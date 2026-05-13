ज्यादा काम और खराब वर्क-लाइफ बैलेंस बढ़ा सकता है मोटापे का खतरा! नई रिसर्च में खुलासा

हाल ही में European Congress on Obesity 2026 में पेश की गई एक नई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि ज्यादा घंटे काम करने वाले लोगों में मोटापे का खतरा अधिक हो सकता है। यह स्टडी क्वींसलैंड विश्वविद्यालय (University of Queensland) की रिसर्चर डॉ प्रदीपा कोराले-गेदारा की टीम ने की। रिसर्च में 1990 से 2022 तक 33 देशों के काम करने के तरीके और मोटापे के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।