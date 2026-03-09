क्या है Good Girl Syndrome? डॉक्टर ने बताया महिलाओं में इस वजह से बढ़ रही है ये बीमारी

डॉक्टरों के अनुसार, अगर हार्मोनल समस्या का शक हो तो समय-समय पर थायरॉइड, इंसुलिन और दूसरे हार्मोन टेस्ट कराना जरूरी है। अगर PCOS या थायरॉइड की समस्या हो तो उसका इलाज भी समय पर शुरू करना चाहिए। इसके अलावा लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव भी बहुत जरूरी हैं। रोजाना पूरी नींद लें, योग या एक्सरसाइज को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय किसी से बात करें या डायरी लिखें। विशेषज्ञों का मानना है कि असली सेहत तब मिलती है जब हम दूसरों को खुश करने से ज्यादा अपने शरीर और मन का ख्याल रखें। हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करने के बजाय संतुलित जीवन जीना ज्यादा जरूरी है।