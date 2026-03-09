Mojtaba Khamenei Erectile Dysfunction: खामेनेई के बेटे की मेडिकल रिपोर्ट लीक, मर्दों वाली इस बीमारी के होने का दावा!

रिपोर्ट के अनुसार, Mojtaba Khamenei को शादी के बाद पिता बनने में दिक्कत हो रही थी। बताया जाता है कि उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी पुरुषों में होने वाली यौन कमजोरी से जुड़ी समस्या थी। इसी वजह से उन्हें इलाज के लिए कई बार London जाना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया कि इलाज के लिए उन्होंने Wellington Hospital और Cromwell Hospital जैसे अस्पतालों के कई चक्कर लगाए। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर ने एक बड़े स्वास्थ्य मुद्दे पर चर्चा जरूर शुरू कर दी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED)।