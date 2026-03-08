Endometriosis सिर्फ महिलाओं की बीमारी नहीं! पुरुषों में भी मिले दुर्लभ केस, जानिए इसके संकेत

विशेषज्ञों का मानना है कि पुरुषों में पाए गए ये दुर्लभ मामले एंडोमेट्रियोसिस के बारे में हमारी समझ को बदल सकते हैं। पहले माना जाता था कि यह बीमारी सिर्फ मासिक धर्म से जुड़ी समस्या के कारण होती है। लेकिन पुरुषों के मामलों से यह संकेत मिलता है कि यह बीमारी हार्मोन और कोशिकाओं के जटिल बदलाव से भी जुड़ी हो सकती है। डॉक्टरों के अनुसार भविष्य में इस बीमारी पर और शोध होने से बेहतर इलाज और नई दवाएं विकसित हो सकती हैं। इससे महिलाओं के साथ-साथ दुर्लभ मामलों में पुरुषों को भी सही इलाज मिल सकेगा।