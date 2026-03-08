8 मार्च 2026,

क्या बिना लक्षण भी हो सकता है ये कैंसर? जानिए क्या होता है Grade 1 Breast Cancer

Grade 1 Breast Cancer: ग्रेड 1 ब्रेस्ट कैंसर को सबसे कम आक्रामक कैंसर माना जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर समय पर पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। जानिए ग्रेड, स्टेज, लक्षण और इलाज के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Mar 08, 2026

Grade 1 Breast Cancer

Grade 1 Breast Cancer (photo- gemini ai)

Grade 1 Breast Cancer: दुनियाभर में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे आम कैंसर में से एक माना जाता है। “कैंसर” शब्द सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि हर ब्रेस्ट कैंसर एक जैसा नहीं होता। कुछ कैंसर बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जबकि कुछ धीरे-धीरे बढ़ते हैं और उनका इलाज भी आसान होता है।

डॉक्टर बीमारी को समझने के लिए ट्यूमर के ग्रेड (Grade) को देखते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ग्रेड 1 ब्रेस्ट कैंसर सबसे कम खतरनाक माना जाता है और अगर समय रहते इसका पता चल जाए तो इलाज के बाद ठीक होने की संभावना भी काफी ज्यादा होती है।

कैंसर का ग्रेड क्या होता है?

कैंसर का ग्रेड इस बात को बताता है कि माइक्रोस्कोप में कैंसर की कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से कितनी अलग दिखती हैं। इससे डॉक्टरों को अंदाजा लगता है कि कैंसर कितनी तेजी से बढ़ सकता है और फैल सकता है।

आमतौर पर ब्रेस्ट कैंसर को तीन ग्रेड में बांटा जाता है:

ग्रेड 1 (Low Grade) - इसमें कैंसर कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं जैसी दिखती हैं और बहुत धीरे-धीरे बढ़ती हैं।

ग्रेड 2 (Moderate Grade) - इसमें कोशिकाएं थोड़ी ज्यादा असामान्य होती हैं और उनकी वृद्धि की गति मध्यम होती है।

ग्रेड 3 (High Grade) - इसमें कैंसर कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से काफी अलग होती हैं और बहुत तेजी से बढ़ती हैं।

ग्रेड 1 ब्रेस्ट कैंसर को अक्सर लो-ग्रेड या वेल-डिफरेंशिएटेड कैंसर भी कहा जाता है। इसमें कैंसर धीरे-धीरे बढ़ता है, इसलिए इलाज का असर भी अच्छा होता है।

ग्रेड और स्टेज में क्या अंतर है?

कई लोग ग्रेड और स्टेज को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। ग्रेड बताता है कि कैंसर कोशिकाएं कितनी असामान्य हैं और कितनी तेजी से बढ़ सकती हैं। स्टेज बताती है कि कैंसर शरीर में कितनी दूर तक फैल चुका है। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि कैंसर का ग्रेड कम हो लेकिन स्टेज ज्यादा हो। इसलिए डॉक्टर इलाज तय करने से पहले दोनों चीजों को ध्यान में रखते हैं।

ग्रेड 1 ब्रेस्ट कैंसर का पता कैसे चलता है?

अक्सर ग्रेड 1 ब्रेस्ट कैंसर का पता स्क्रीनिंग टेस्ट से चलता है, जैसे मैमोग्राम या क्लिनिकल ब्रेस्ट जांच। इस स्टेज में ट्यूमर आमतौर पर छोटा होता है और ज्यादातर ब्रेस्ट टिश्यू तक ही सीमित रहता है। इसी वजह से डॉक्टर नियमित जांच कराने की सलाह देते हैं, क्योंकि जल्दी पता चलने पर इलाज आसान हो जाता है।

इलाज के क्या विकल्प हैं?

ग्रेड 1 ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में आमतौर पर सर्जरी की जाती है। इसमें दो तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं:

लम्पेक्टॉमी- इसमें सिर्फ ट्यूमर को हटाया जाता है।
मास्टेक्टॉमी- इसमें पूरी ब्रेस्ट को हटाया जाता है।

सर्जरी के बाद कई मामलों में रेडिएशन थेरेपी दी जाती है ताकि कैंसर दोबारा न हो। अगर कैंसर हार्मोन से जुड़ा हुआ हो तो हार्मोन थेरेपी भी दी जा सकती है। शुरुआती स्टेज में कई बार कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती।

जल्दी पहचान ही सबसे बड़ा बचाव

डॉक्टरों का कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर से लड़ाई में सबसे मजबूत हथियार जागरूकता और समय पर जांच है। महिलाओं को समय-समय पर ब्रेस्ट सेल्फ-एग्जाम करना चाहिए और किसी भी असामान्य बदलाव पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

