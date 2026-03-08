क्या बिना लक्षण भी हो सकता है ये कैंसर? जानिए क्या होता है Grade 1 Breast Cancer

कई लोग ग्रेड और स्टेज को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। ग्रेड बताता है कि कैंसर कोशिकाएं कितनी असामान्य हैं और कितनी तेजी से बढ़ सकती हैं। स्टेज बताती है कि कैंसर शरीर में कितनी दूर तक फैल चुका है। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि कैंसर का ग्रेड कम हो लेकिन स्टेज ज्यादा हो। इसलिए डॉक्टर इलाज तय करने से पहले दोनों चीजों को ध्यान में रखते हैं।