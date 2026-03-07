Prostate Cancer Symptoms: रात में बार-बार पेशाब आना खतरनाक, क्या अयातुल्ला खामेनेई को भी थी ये बीमारी? इन लक्षणों को भूलकर भी नजरअंदाज न करें

डॉक्टरों के अनुसार कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जैसे कि बार-बार पेशाब आना, खासकर रात में पेशाब शुरू करने या रोकने में दिक्कत

पेशाब का कमजोर या रुक-रुक कर आना, मूत्राशय पर नियंत्रण कम होना, पेशाब करते समय जलन या दर्द, पेशाब या वीर्य में खून आना या फिर कमर, कूल्हों या पेल्विस में लगातार दर्द रहना। हालांकि ये सभी लक्षण हमेशा कैंसर का संकेत नहीं होते। कई बार प्रोस्टेट ग्रंथि के सामान्य बढ़ने से भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन फिर भी इन संकेतों को नजरअंदाज करना सही नहीं है।