Swollen Feet In Morning : किडनी या लिवर की बीमारी? सुबह में पैर सूजे रहते हैं, डाक्टर से समझिए पूरी बात

वो कारण समझाते हुए कहते हैं कि पैरों का सूजन शुरुआती लक्षण होता है। इससे आप ये जरूर समझ सकते हैं कि किडनी, लिवर या किसी अंग में कुछ तो दिक्कत है इसलिए शरीर ऐसे संकेत दे रहा है। साथ ही अगर आप कोई दवा खा रहे हैं तो उसे प्रभाव से भी ऐसा हो सकता है। इसलिए, आप अपने डॉक्टर से ये बात डिस्कस कर सकते हैं।