Swollen Feet In Morning : किडनी या लिवर की बीमारी? सुबह में पैर सूजे रहते हैं, डाक्टर से समझिए पूरी बात

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI
Swollen Feet In Morning Meaning : क्या आपका भी पैर सुबह में सूजा हुआ रहता है? अगर आप इस बात को लेकर चिंतित है कि ये किडनी या लिवर जैसी बीमारी के लक्षण हैं तो आपको डॉ. अमनदीप अग्रवाल (Senior Physician) की बात समझनी चाहिए। क्या वाकई सुबह में पैर में सूजन आने का मतलब (Swollen Feet Disease Sign) यही होता है।
डॉ. अग्रवाल कहते हैं. दरअसल, पैरों में सूजन यानी पैरों की उंगलियों या जोड़ों के आसपास या तलवे वाले हिस्से में सूजन रहने को मेडिकल की भाषा में एडिमा (Edema) कहते हैं। इसके होने के अलग-अलग कारण हो सकते हैं।
वो आगे कहते हैं, कई लोगों को सुबह उठते समय लगता है कि उनके पैर या टखने सूजे हुए हैं। अक्सर लोग इसे थकान या ज्यादा चलने-फिरने का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि, बार-बार ऐसा होना सही नहीं होता है। अगर हर बार आप इस तरह के कारण समझकर इग्नोर करते हैं तो एक दिन आप खुद को गंभीर बीमारी में डाल देंगे।
वो कारण समझाते हुए कहते हैं कि पैरों का सूजन शुरुआती लक्षण होता है। इससे आप ये जरूर समझ सकते हैं कि किडनी, लिवर या किसी अंग में कुछ तो दिक्कत है इसलिए शरीर ऐसे संकेत दे रहा है। साथ ही अगर आप कोई दवा खा रहे हैं तो उसे प्रभाव से भी ऐसा हो सकता है। इसलिए, आप अपने डॉक्टर से ये बात डिस्कस कर सकते हैं।
डॉक्टर की सलाह- अगर आपको बार-बार पैरों में सूजन की समस्या के साथ इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं तो सावधान होइए। आपको बिना देरी किए डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि समय पर जांच करके इलाज कराया जा सके।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल