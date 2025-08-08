Early Signs of Kidney Disease: हाथ-पैरों में नजर आएं ये संकेत, तो समझ लें किडनी हो रही है कमजोर

Early Signs of Kidney Disease: किडनी की बीमारी शुरू में धीरे-धीरे असर दिखाती है, इसलिए ज्यादातर लोगों को इसका पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आप अपने हाथ और पैरों पर ध्यान दें, तो कुछ जरूरी संकेत दिखने लगते हैं जो बताते हैं कि किडनी में कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर समय रहते इन लक्षणों को पहचान लिया जाए, तो सही इलाज शुरू करके बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। यहां जानिए वो 7 अहम लक्षण, जो हाथों और पैरों में नजर आते हैं जब किडनी कमजोर होने लगती है।