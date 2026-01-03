mRNA Vaccine: कोविड वैक्सीन के बाद दिल में सूजन क्यों? स्टडी ने खोला बड़ा राज

इस स्टडी की एक अहम खोज यह रही कि सोया में पाया जाने वाला प्राकृतिक तत्व जेनिस्टीन इम्यून सिस्टम की इस तेज प्रतिक्रिया को शांत कर सकता है। लैब और जानवरों पर हुए प्रयोगों में जेनिस्टीन ने दिल की सूजन, कोशिकाओं के नुकसान और हार्ट एंजाइम के बढ़ने को कम किया। यह संकेत देता है कि भविष्य में वैक्सीन को और सुरक्षित बनाने या दिल की सुरक्षा के लिए इस तरह के तत्वों पर काम किया जा सकता है।